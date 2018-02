PyeongChang | una seconda atleta russa positiva al doping

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018. Una 50 km durissima : tanti i pretendenti e De Fabiani può provarci : Come da tradizione è la maratona della neve, la 50 km, a chiudere il programma maschile dell’Olimpiade: quest’anno non è collocata all’ultima giornata di gare (spazio, tutto sommato giusto, alla 30 km femminile ad aprire un’alternanza) ma si preannuncia come una delle gare più aperte e incerte dell’intero programma olimpico. Da una parte ci sono coloro che hanno dimostrato di essere in grande condizione e hanno già ...

La bobbista russa Nadežda Sergeeva è risultata positiva a una sostanza dopante alle Olimpiadi di PyeongChang : Il presidente della Federazione russa di bob Alexander Zubkov ha detto che domenica la bobbista Nadežda Sergeeva ha fallito un test antidoping alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang 2018, risultando positiva a un farmaco per il cuore la cui assunzione è vietata. The post La bobbista russa Nadežda Sergeeva è risultata positiva a una sostanza dopante alle Olimpiadi di Pyeongchang appeared first on Il Post.

LIVE Speed skating - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : nei 1000 metri maschili Håvard Holmefjord Lorentzen sfida gli olandesi. Mirko Giacomo Nenzi per una bella prestazione : Ultima gara prima delle mass start per lo Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 quella di domani, venerdì 23 febbraio: alle 11.00 si disputerà la finale dei 1000 metri maschili. Il norvegese Håvard Holmefjord Lorentzen, leader della classifica di Coppa del Mondo di distanza, dovrà guardarsi dagli olandesi Kjeld Nuis, Kai Verbij e Koen Verweij. Unico italiano in gara tra i 36 finalisti sarà Mirko Giacomo Nenzi, reduce dal 30° ...

Pattinaggio artistico - PyeongChang 2018 – Carolina Kostner : “Sono ripartita da sottoterra - è una meravigliosa vittoria. Il futuro? Ci sono i Mondiali” : Carolina Kostner ha concluso al quinto posto la sua avventura alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’azzurra ha rimontato soltanto una posizione rispetto al programma corto e non è riuscita a conquistare una medaglia che sarebbe stata incredibile. Queste le dichiarazioni che la 31enne altoatesina ha rilasciato alla Rai al termine della gara: “Ho vissuto questi giorni in un modo assolutamente positivo e olimpico, nel senso ...

Olimpiadi PyeongChang 2018 - Carolina Kostner : una leonessa per rimontare - un cigno per volare. Serve l’impresa della Regina per una medaglia : Ora Serve davvero l’impresa, Serve la magia della Campionessa, Serve l’incantesimo della Regina del Ghiaccio, Serve il cuore passionario di una leonessa, Serve la classe indiscussa e il talento infinito della più grande pattinatrice che si sia vista alle nostre latitudini. Serve una dei più grandi miracoli sportivi della storia del nostro sport contemporaneo per far saltare il banco e diventare leggenda vivente nell’olimpismo ...

Biahtlon - Olimpiadi PyeongChang 2018 : l’Italia sarà una mina vagante nella staffetta maschile. E con vento e neve… : Ultima gara del biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La staffetta maschile chiuderà due settimane di gare lunghissime, all’insegna dello spettacolo, dell’imprevedibilità e delle emozioni che solo questo sport sa dare. L’Italia ha fin qui portato a casa due medaglie, entrambe di bronzo, nella sprint maschile con Dominik Windisch e nella staffetta mista. Un bottino già positivo, che domani gli azzurri proveranno ...

PyeongChang 2018 : combinata alpina donne - Italia insegue una prima medaglia storica : ... ma anche per gli uomini, visto che la Fis, la federazione internazionale, è intenzionata nei prossimi anni a cancellare questa specialità dalla coppa del mondo e quindi anche da mondiali e olimpiadi,...

Sofia Goggia d'oro nella libera di PyeongChang 2018 : «Oggi sono stata una samurai» : Seconda la norvegese Ragnhild Mowinckel e terza la statunitense Lindsey Vonn. È la prima donna italiana della storia a riuscire nell’impresa ed è il secondo atleta italiano dopo Colò

Olimpiadi PyeongChang 2018 - Carolina Kostner : “Essere tra le migliori è una vittoria - ci metto cuore e anima”. Rimonta da medaglia? Malagò : “Se po’ fa” : Carolina Kostner ha commesso un paio di sbavature durante il programma corto alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 e non è riuscita ad andare oltre il sesto posto: servirà una Rimonta rabbiosa durante il free program, in programma venerdì 23 febbraio, per riuscire ad agguantare una medaglia dopo il bronzo di quattro anni fa a Sochi. La stella indiscussa del nostro pattinaggio artistico ha analizzato la sua prestazione e ha dichiarato alla ...

Sofia Goggia - PyeongChang 2018 : “Medaglia d’oro dedicata all’Italia. Sono stata una samurai” : Sofia Goggia ha conquistato una storica medaglia d’oro in discesa libera alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La bergamasca era la grande favorita della gara e non ha tradito le attese, consacrandosi come autentica fuoriclasse. “La vittoria la dedico a me stessa, al mio bel paese e alle persone che vogliono bene a Sofia indipendentemente dal fatto che vinca le Olimpiadi. Grazie a chi ha creduto ad una bambina che a 6 anni ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 – Carolina Kostner - Divina Grazia per infuocare il ghiaccio : una Musa a caccia di medaglie : Una fata pronta per spiccare il volo ancora una volta, per scintillare sulle sue ali magiche, per incantare una platea intera, per scaldare il cuore di tutti gli appassionati e regalare un sogno. Una Musa Danzante chiamata a interpretare meravigliosamente la propria coreografia, a strabiliare con la sua artisticità e con la sua classe innata, a regalare perle di bellezza epica come sempre ha fatto in una carriera pirotecnica e irripetibile. La ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : una medaglia di conferme e certezze : L’Italia fa otto, grazie alla staffetta mista di Biathlon: alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch hanno confermato la medaglia di bronzo di Sochi 2014 con una volata da togliere il respiro e il sorpasso di Windisch su Arnd Peiffer, con tanto di ricorso della squadra tedesca respinto dalla giuria. Partita con l’obiettivo di lottare per il podio, l’Italia si è ...

Il giocatore di hockey sloveno Ziga Jeglic è risultato positivo a una sostanza dopante ed è stato escluso dal torneo olimpico di PyeongChang : Il 29enne sloveno Ziga Jeglic, difensore della Nazionale slovena di hockey su ghiaccio, è risultato positivo a una sostanza vietata in un controllo antidoping effettuato a Pyeongchang nel corso delle Olimpiadi invernali. La sostanza a cui è risultato positivo è The post Il giocatore di hockey sloveno Ziga Jeglic è risultato positivo a una sostanza dopante ed è stato escluso dal torneo olimpico di Pyeongchang appeared first on Il Post.

Pattinaggio di figura - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Tessa Virtue e Scott Moir da leggenda dopo una danza che è già nella storia : La gara di danza dei Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018 ha emesso il proprio verdetto, premiando la coppia canadese composta da Tessa Virtue e Scott Moir, un binomio che oramai è entrato di diritto nella leggenda di questa disciplina. I rappresentanti della foglia d’acero vantavano già un titolo olimpico, conquistato nel 2010 a Vancouver, di fronte al pubblico di casa, quando divennero la coppia più giovane di sempre a fregiarsi ...