Previdenza | 60 anni di età o 35 di lavoro per la pensione nella riforma di SCR

(Di venerdì 23 febbraio 2018) Ormai ci siamo, il 4 marzo sta arrivando e con le elezioni l’Italia avrà un nuovo Governo. Il mondo previdenziale e lavorativo attende il nuovo Esecutivo per vedere se davvero stavolta si potrà arrivare a cancellare, modificare o correggere l’attuale sistema previdenziale che non piace a nessuno, soprattutto ai lavoratori che vedono allontanarsi sempre di più l’arrivo della quiescenza. In piena campagna elettorale tutti i partiti propongono e promettono interventi, differenti a seconda dell’area da cui provengono e distinti tra chi vuole cancellare la Legge Fornero, come Lega, M5S e Fdi e chi vuole intervenire meno drasticamente, come il PD, perché valuta come impossibile cancellare unache tiene in piedi il sistema dal punto di vista dei conti pubblici. Quota 100, quota 41 per tutti, il ritorno alladi anzianità sono tutti temi caldi e di interesse generale, che ...