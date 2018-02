Porto Tolle in lutto per la morte di Giorgio Balasso

Enel : Porto Tolle - assoluzione ex vertici : (ANSA) - ROMA, 10 GEN - E' definitiva l' assoluzione degli ex amministratori Enel Franco Tatò, Paolo Scaroni e Fulvio Conti dall'accusa di pericolo di disastro ambientale causato dalle emissioni della ...

Centrale Enel di Porto Tolle - assoluzione definitiva per ex ad Tatò - Scaroni e Conti : assoluzione definitiva per gli ex amministratori Enel Fanco Tatò, Paolo Scaroni e Fulvio Conti. I tre erano accusati di pericolo di disastro ambientale causato dalle emissioni della Centrale termoelettrica di Porto Tolle, sul delta del Po. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del procuratore generale di Venezia contro la decisione della Corte d’appello del capoluogo veneto. Anche il sostituto pg della Cassazione Roberto Aniello ...