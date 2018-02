Pisa | proteste contro Salvini | scontri tra antagonisti e polizia

Serie C - Pisa-Monza 1-0 video highlights e proteste per lo stadio nuovo Video : Domenica 21 gennaio 2017 alla 22ª giornata di #Serie C girone A il #Pisa ha battuto il #monza tra mura amiche dopo la pausa di gennaio. Una vittoria importante che fa rimanere i nerazzurri agganciati alla seconda posizione in classifica, vera meta del campionato, dal momento che il Livorno ha ormai preso il volo. Il Monza rimane in zona play-off e, nonostante la sconfitta, ha disputato un’ottima partita terminando con un vero e proprio assedio ...