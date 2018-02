Piazza Affari fa meglio del resto d' Europa

Rcs in denaro a Piazza Affari dopo le dichiarazioni di Cairo : Si mette in mostra a Piazza Affari il titolo Rcs , registrando un forte guadagno del 4,98% dopo le dichiarazioni del presidente e amministratore delegato Urbano Cairo . "Il 2017 è stato un anno ...

Piazza Affari resiste alle vendite grazie agli energetici : A livello generale, tra i pochi spunti della mattinata da segnalare l'accelerazione dell'economia tedesca mentre l'inflazione in Eurozona è stata confermata in crescita dell'1,3% come da attese. ...

Piazza Affari : peggiora Sogefi : Retrocede molto la società di componentistica per l'industria dell'auto , che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,42%. L'andamento di Sogefi nella settimana, rispetto al FTSE MIB , ...

Piazza Affari : senza freni Snam : Ottima performance per l' utility , che scambia in rialzo del 2,29%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Snam evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB ...

Saras corre a Piazza Affari : Teleborsa, - Saras mette il turbo nell'ultima seduta della settimana. Le azioni della società attiva nel settore della raffinazione sta guadagnando quasi 6 punti percentuali a 1,744 euro, spinte dal ...

Borsa : Spread Btp-bund torna sopra 140 punti - Piazza Affari poco mossa : I timori su una stretta dei tassi della Fed, sostenuti dal buon andamento dell'economia Usa ha continuato a condizionare i rendimenti dei Treasury, che restano prossimi ai massimi dal 2014. poco ...

Borse europee deboli - Piazza Affari cauta : Borse europee deboli nonostante l'intonazione positiva dell'azionario asiatico e di Wall Street. cauta anche Milano dopo la scivolata di ieri. Avanza di poco lo spread, che si porta a 139 punti base, ...

Piazza Affari : in acquisto Saras : Ottima performance per la società energetica , che scambia in rialzo del 4,68%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Saras mantiene forza relativa ...

Vola a Piazza Affari Maire Tecnimont : Effervescente il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,32%. La trendline del titolo su base ...

Piazza Affari : accelera S.S. Lazio : Seduta decisamente positiva per S.S. Lazio , che tratta in rialzo del 2,96%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di S.S. Lazio evidenzia un andamento più marcato rispetto alla ...