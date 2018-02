Pattinaggio artistico | PyeongChang 2018 – Carolina Kostner | “Sono ripartita da

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Carolina Kostner - niente magia. La Regina è quinta - trionfa : La magia non è riuscita a una monumentale Carolina Kostner. La Regina del Ghiaccio era chiamata a una rimonta leggendaria per recuperare dalla sesta posizione con cui aveva concluso il programma corto ma nel libero commette qualche sbavatura di troppo e non riesce a risalire la china. La missione medaglia era quasi impossibile per la più grande pattinatrice italiana di tutti i tempi e alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 si è dovuta ...

La gara sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport e sui canali Rai, in diretta streaming su Eurosport Player e su Premium Play oltre che sul sito della Rai, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

Pattinaggio artistico : ritiro dalle competizioni per Patrick Chan e Meagan Duhamel / Eric Radford - dubbi per Javier Fernández : Come prevedibile, la stagione olimpica segnerà la fine della carriera per molti protagonisti del Pattinaggio di figura. Il primo ad annunciare il proprio ritiro è stato il ventisettenne canadese Patrick Chan, che a PyeongChang 2018 ha conquistato la medaglia d’oro nel team event. Doppio argento a Sochi 2014 (gara individuale ed ancora gara a squadre), Chan ha conquistato in carriera tre titoli mondiali consecutivi dal 2011 al 2013, con ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Carolina Kostner cerca l’ennesima impresa - si attende il duello russo nel libero : Il programma libero femminile vivrà venerdì il suo ultimo atto nel programma dei Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018 con il programma libero femminile. Il programma libero di mercoledì è stato caratterizzato dalle spettacolari prestazioni delle due pattinatrici russe di punta, co-favorite della vigilia per la medaglia d’oro, che si sono strappate vicendevolmente il primato mondiale: prima la campionessa mondiale Evgenia Medvedeva ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Carolina Kostner - due errori che pesano come un macigno. Podio ancora possibile : Comincia davvero in salita il percorso di Carolina Kostner ai XXIII Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang; la pattinatrice altoatesina si è infatti classificata al sesto posto dopo lo short program del singolo femminile con un totale di 73.15 (suddiviso in 35,06 nel punteggio tecnico e 38.09 nelle componenti del programma) distante più di cinque punti rispetto alla canadese (oggi stellare) Kaetlyn Osmond, al terzo posto con 78.87. come già ...