Pallanuoto | Serie A1 2018 | Pro Recco e Sport Management per allungare in un giornata

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : nell’anticipo dell’11a giornata Padova-Cosenza 11-4. Poker per Laura Barzon : L’andata dei quarti di finale di Eurolega incalza e così Padova ha dovuto anticipare il match valido per l’11a giornata del campionato di Serie A1 di Pallanuoto femminile contro Cosenza: nel fine settimana infatti le patavine ed il Catania saranno impegnate nel massimo torneo continentale per club (le etnee osservano il turno di riposo in questa giornata di campionato). A Padova finisce 11-4 per le padrone di casa contro un Cosenza ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : le migliori italiane del decimo turno. Roberta Bianconi trascina Catania : Sabato si è disputata la decima giornata del campionato di Serie A1 di Pallanuoto femminile: Catania ha vinto ancora, allungando in classifica, in virtù del turno di riposo di Padova. Il derby ligure è andato al Bogliasco, mentre sono state corsare nel Sud Italia Roma e Milano. Andiamo a scoprire le migliori giocatrici italiane dell’ultimo turno. Roberta Bianconi (Catania): altro poker per lei, che mantiene la vetta della classifica ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : continua la fuga del Catania. Cade nel derby il Rapallo : Iniziato il girone di ritorno nella Serie A1 di Pallanuoto femminile: Catania riprende da dove aveva interrotto ogni discorso e vince in casa della Florentia con il nettissimo punteggio di 4-16. Non approfitta del turno di riposo di Padova il Rapallo, che perde nel derby in casa di Bogliasco per 9-6 e non solo fallisce l’aggancio al secondo posto, ma viene agganciato al terzo da Roma, vittoriosa 2-7 in casa del Cosenza, e da Milano, ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : inizia il girone di ritorno. Riprende la caccia al Catania : Archiviata la prima fase di Europa Cup, con il Setterosa che si è qualificato alla Final Six, la Pallanuoto femminile italiana, è tornata a guardare ai club e, dopo le finali di Coppa Italia, con il trofeo conquistato dal Catania, domani si rituffa nel campionato di Serie A1, dove è in programma la prima giornata del girone di ritorno. Il Catania capolista fa visita alla Florentia in un match che, sulla carta, non dovrebbe avere storia, con le ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : vincono le prime tre della classe - punti pesanti per Bogliasco in coda : Non cambia nulla in vetta alla classifica del campionato di Serie A1 di Pallanuoto maschile: nella 14a giornata vincono Pro Recco (5-12 nel derby in casa del Savona), Sport Management (5-16 in casa del Torino), e Brescia (20-4 al Catania). Si issa al quarto posto Ortigia, espugnando 9-11 la piscina del Posillipo (oggi si giocava a Santa Maria Capuavetere), che scavalca Savona, agganciato al quinto posto da Napoli, corsaro in casa Florentia con ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : risultati e classifica dopo la 13a giornata. Recco soffre nel derby ma è campione d’inverno : La Pro Recco è campione d’inverno: la formazione ligure vince in trasferta 8-13, non senza soffrire, nel derby contro Bogliasco ed infila la 13a vittoria consecutiva in campionato, scongiurando un aggancio targato Sport Management, che pure vince nella difficile trasferta in quel di Savona per 6-11. Tiene il passo il Brescia, che vince a valanga sull’Acquachiara per 17-0. Colpo Ortigia in casa del Napoli in ottica Final Six: i ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 : nel recupero della settima giornata Florentia-Cosenza 5-6 : Importantissima vittoria esterna del Cosenza nel recupero della settima giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile: le calabresi hanno espugnato la vasca della Florentia per 5-6 ed hanno scavalcato proprio le toscane in classifica. Decisivo lo strappo maturato tra secondo e terzo periodo. Florentia in vantaggio con Sorbi nel primo possesso dell’incontro, poi non si segna per quasi 10′, fino a che, nel secondo periodo, Citino ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : le migliori italiane della nona giornata. Sugli scudi Roberta Bianconi ed Arianna Garibotti : L’ultima giornata d’andata del massimo campionato italiano di Pallanuoto femminile consegna il terzo posto solitario al Rapallo, mentre Catania continua da imbattuta asfaltando Messina. Padova tiene il passo, mentre è pari tra Bogliasco e Cosenza. Andiamo a scoprire quali sono state le migliori azzurre scese in acqua sabato scorso. Roberta Bianconi (Catania) Cinque marcature, a segno in ogni frazione, lei c’è sempre. Che sia in ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : c’è il derby di Sicilia. Rapallo-Milano vale il terzo posto : Ultima giornata del girone d’andata per la Serie A1 di Pallanuoto femminile: domani Catania, già Campione d’inverno, gioca a Messina in una partita sulla carta dall’esito già scritto, anche se l’exploit di Cosenza in Coppa Italia insegna che è la vasca a dare il verdetto finale, e, considerando che si tratta di un derby, questa regola assume ancor più peso. Padova, che si è riscattata travolgendo nel recupero proprio le ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2017-2018 : nel recupero dell’ottava giornata Padova-Messina 17-5 : Padova si riscatta e riprende la rincorsa a Catania: nel recupero dell’ottava giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile la compagine patavina reagisce alla fragorosa eliminazione in Coppa Italia e si issa al secondo posto solitario in campionato, liberandosi della compagnia di Rapallo, Roma e Milano, dopo aver battuto Messina per 17-5. Le ospiti si presentano con sole 10 giocatrici a referto, e questo, oltre al gap tecnico tra le due ...

Pallanuoto maschile - Serie A1 2017-2018 : risultati e classifica dopo la decima giornata. Brescia cade - Pro Recco sola in vetta! : Si sapeva che sarebbe stato il match di cartello, e di certo le emozioni non sono mancate: Sport Management e Brescia danno vita ad una partita molto equilibrata nella decima giornata di Serie A1 di Pallanuoto maschile, ed alla fine la squadra ospite perde l’imbattibilità in campionato, capitolando per 4-3. La sorpresa della giornata la mette a segno la Lazio, che batte per 13-11 il Napoli e lo avvicina in classifica, mentre approfittano ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2017-2018 : risultati e classifica dopo l’ottava giornata. Catania spazza via Rapallo - pari tra Roma e Florentia : L’ottava giornata del campionato di Serie A1 di Pallanuoto femminile ha visto oggi disputarsi tre sole gare: Padova-Messina è stata rinviata al 10 gennaio 2018. Ha conquistato la certezza di chiudere in testa il girone d’andata l’Orizzonte Catania, che ha annichilito il Rapallo, battendolo con un secco 9-2 che non lascia spazio a repliche. Le etnee hanno chiuso la pratica dopo appena due tempi, terminati già sul 5-1. Grande ...

Pallanuoto - Serie A1 2017-2018 : Pro Recco-Posillipo 9-5. Liguri sempre a punteggio pieno : La Pro Recco impiega due quarti a sbrigare la pratica Posillipo nell’anticipo dell’ultima giornata dell’anno solare 2017, la decima della Serie A1 di Pallanuoto maschile: finisce 9-5 per i Liguri, ma metà gara il punteggio era di 7-2. Nelle ultime due frazioni di gioco la porta dei Campioni d’Italia è stata difesa da Massaro, che ha preso il posto di Tempesti. Nel primo quarto la resistenza ospite dura cinque minuti, nel ...