Palermo : vendita di biglietti falsi per lo stadio - nove arresti : Palermo, 23 feb. (AdnKronos) – Con l’accusa di avere creato un’organizzazione per la vendita di biglietti falsi per lo stadio ‘Renzo Barbera’ di Palermo, la Guardia di Finanza ha eseguito all’alba di oggi nove arresti. A seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Palermo, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Palermo hanno posto agli arresti ...

Palermo : vendita di biglietti falsi per lo stadio - nove arresti (2) : (AdnKronos) – è stato appurato come oltre il 60% dei titoli ridotti emessi per gli incontri di campionato “siano risultati essere intestati a soggetti inesistenti con la successiva e fraudolenta immissione sul circuito di vendita di oltre 4.000 tagliandi d’accesso”. Le associazioni per delinquere erano composte da titolari di ricevitorie autorizzate, da rivenditori abusivi, cosiddetti bagarini, da capi ultras e da ...

Palermo - la Targa Florio in vendita : l'Aci Italia pronto a rilevare il marchio : L'Ac provinciale proprietario del brand della corsa più antica del mondo seleziona l'advisor. Lo rivela il mensile Sicilia Motori

Palermo : monete antiche in vendita su internet - due indagati per ricettazione : Palermo, 31 gen. (AdnKronos) - I Carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Palermo, con il supporto del Nucleo Tpc di Cosenza e dei militari di Monreale e Castrovillari (Cosenza), hanno sequestrato 23 monete in argento e bronzo, di varie epoche (greca, romana e bizantina) messe in vendit

Palermo : frutta e verdura in vendita senza autorizzazioni - sequestrate 2 tonnellate di merce : Palermo, 27 gen. (AdnKronos) - Oltre due tonnellate di prodotti ortofrutticoli sono stati sequestrati ad un venditore abusivo in piazza Mandorle, a Tommaso Natale (Palermo). L'attività di vendita di frutta e ortaggi occupava circa 110 metri quadrati di strada con ombrelloni, rastrelliere e cassette

Palermo : vendita abusiva di alimenti - Vigili urbani sequestrano 1.200 kg di prodotti : Palermo, 24 gen. (AdnKronos) - Milleduecento chili di prodotti alimentari sono stati sequestrati a Palermo, stipati all'interno di un magazzino che effettuava abusivamente la vendita al pubblico. Gli agenti del Naf, il nucleo antifrodi della Polizia municipale, inviati sul posto dal comandante Gabri