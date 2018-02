Palermo | gioielliera legata | imbavagliata e rapinata | tre arresti

meteoweb.eu

Palermo, gioielliera legata e rapinata, scattano tre arresti. Recuperato il bottino

(Di venerdì 23 febbraio 2018), 23 feb. (AdnKronos) – In cinque hanno assaltato una gioielleria ae, dopo aver imbavagliato e legato la titolare, hanno portato via preziosi per un valore di 25mila euro. Per tre di loro, però, sono scattate le manette. Si tratta di Angela Zito, 47 anni, Giuseppe De Rosalia, 21 anni, e Salvatore Bronte, tutti con precedenti penali, arrestati dalla Polizia a distanza di poche ore dal colpo messo a segno in un negozio della Marinella. Stamani intorno alle 10 Zito e De Rosalia sono entrati nell’esercizio commerciale in via Porta di Mare, fingendosi clienti interessati all’acquisto di alcuni gioielli. Ad osservare la scena, fuori dal negozio, un ‘palo’ e altri due complici un po’ più defilati. Approfittando del fatto che la titolare era sola in negozio, Zito e De Rosalia l’hanno immobilizzata,con del nastro ...