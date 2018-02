Padre prende a calci la figlia di 18 mesi | “Aveva toccato il telecomando”

Romina la figlia di Al Bano prende le distanze dal Padre : I rapporti tra Al Bano e sua figlia Romina non sono sempre stati dei migliori. Adesso l’astio pare essersi esteso a tutti membri della famiglia Carrisi compresa Loredana Lecciso. Sembrerebbe infatti che la figlia del cantante, nelle sue ultime ospitate in Tv, abbia imposto la “clausola Romina”, condizione necessaria per assicurarsi la sua presenza in televisione. Romina Carrisi per contratto impegnerebbe la trasmissione che la ospita a non ...