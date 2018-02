Overwatch | Blizzard fa camminare Zenyatta sotto richiesta di un fan

Regali per chi guarderà Overwatch League : Blizzard corrompe i giocatori? : Blizzard sta investendo parecchio, anzi molto di più, nella Overwatch League. E su Twitch vuole spingere più utenti possibile a guardare questa competizione virtuale, tanto che ha messo in palio dei premi e dei Regali per tutti gli spettatori. Innanzitutto Blizzard ha pagato ben 90 milioni di dollari per permettersi di trasmettere le dirette di queste partite, ma questo non gli basta. Ha messo in piedi un sistema di ricompense per tutti i ...

Blizzard : Gli Overwatch Contenders 2018 partono alla grande con un nuovo sito web - gli inviti alle squadre - streaming dal vivo e molto altro : Come annunciato a dicembre, il programma Path to Pro di Overwatch è stato significativamente ampliato per il 2018. Ci saranno tre stagioni degli Overwatch Contenders quest'anno, con un montepremi globale di oltre 3 milioni di dollari in totale.Grazie al lancio di nuove leghe e all'inclusione di quelle regionali, gli Overwatch Contenders sono ora attivi in Europa, Nord America, Corea del Sud, Cina, regione del Pacifico, Australia e Sud America. ...

Loot box con nuove skin di Overwatch troppo rare? la risposta di Blizzard : Blizzard è intervenuta per rassicurare i fan di Overwatch rendendo noto alcuni dettagli sulle Loot box che contengono i nuovi cambiamenti e oggetti cosmetici, sicuramente per mettere a tacere le prime polemiche. I giocatori lamentano il fatto che queste Loot box, soprattutto i nuovi contenuti, sono troppo rari: le casse premio invece ci sono e il bottino è veramente ricco. La collezione di oggetti cosmetici infatti è stata aggiornata con oltre ...

La mappa Blizzard World e una marea di skin e oggetti cosmetici invadono Overwatch : Blizzard World è ora aperta al pubblico. La nuova mappa ibrida di conquista/trasporto di Overwatch è ambientata in un parco divertimenti che celebra gli universi di Warcraft, StarCraft e Diablo.Assalta i cancelli di Roccavento, goditi la Nexus Experience e scorta il carico attraverso altopiani, tragitti di fiancheggiamento e pericoli ambientali. Blizzard World è giocabile su PC, PlayStation 4 e Xbox One.Oltre alla nuova mappa, Overwatch amplia ...

Overwatch : la mappa Blizzard World arriva il 23 gennaio : Con un post sull'account twitter ufficiale di Overwatch, Blizzard fa sapere che la nuova mappa prevista per il suo fps arriverà in data 23 gennaio insieme a delle nuove lootbox che conterranno skin ed oggetti ispirati agli altri titoli della software house.Una patch di bilanciamento è in arrivo subito dopo la mappa ma per essa non vi è ancora una data precisa. Blizzard World è la mappa ibrida (capture point e payload) ispirata agli altri brand ...

Data di uscita di Blizzard World per Overwatch - la nuova mappa parco giochi : Overwatch riceverà una nuova mappa la prossima settimana chiamata Blizzard World, proprio quella che è stata rivelata allo scorso BlizzCon. Dopo due mesi di test nel PTR, la mappa/parco giochi finalmente apre al pubblico. La Data di uscita ufficiale per tutti è fissata al 23 gennaio. Blizzard World è una mappa sotto forma di parco giochi dal simile a quelli Disney, che presenta elementi di tutti i giochi più famosi di Blizzard, tra cui World ...

Overwatch League - Blizzard sigla una partnership esclusiva con Twitch : Blizzard ha annunciato di aver siglato un accordo con Twitch per la trasmissione della Overwatch League in esclusiva per due anni sulla piattaforma di streaming. L'accordo è valido su scala globale, ad eccezione della Cina, e avrà la durata di due anni. Ogni stagione della competizione ha una durata di sei mesi. Il primo match andrà in onda alle ...

Overwatch League : ecco l'app ufficiale Blizzard : Blizzard rilascia sullo store Apple e Google l'applicazione con la quale seguire la nuova Overwatch League. l'app si presenta con un'interfaccia minimale ma curata ed offre la possibilità di seguire il calendario dei match, i risultati, le news, i video riguardanti l'evento e la classifica della competizione.Effettuando l'accesso con il proprio account Blizzard sarà poi possibile ricevere le notifiche dei match in arrivo, seguire le proprie ...

Blizzard sta testando il nuovo eroe di Overwatch : Dopo avervi comunicato l'inizio e i cambiamenti del gioco competitivo dell'ottava stagione di Overwatch, ecco che spunta in rete un'interessante notizia che farà la felicità dei tantissimi fan del titolo targato Blizzard.Infatti, come segnala Gamereactor.eu, il team di sviluppo starebbe lavorando al nuovo eroe che andrà ad arricchire il roster di Overwatch.Si tratta del ventisettesimo personaggio che, stando alle parole del game director Jeff ...