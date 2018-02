Olimpiadi | la notte della Taranta conquista il pubblico a PyeongChang

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : stanotte la finale del big air maschile. Tanti pretendenti al trono - sarà USA contro Canada? : Questa notte lo Snowboard conclude le specialità dedicate al park & pipe con la finale del big air maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: sono in programma, a partire dalle 2.00 ora italiana, le tre run che assegneranno titolo e medaglie. Dodici atleti battaglieranno per salire sui tre gradini del podio. Favorito della gara è lo statunitense Chris Corning, vincitore a novembre a Milano, secondo a Copper Mountain Resort, e, ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la star list del Galà Olimpico : presenti Cappellini-Lanotte e Marchei-Hotarek : Archiviate le emozionanti competizioni della disciplina di Pattinaggio artistico ai XXIII Giochi Olimpici Invernali, questa notte a partire dalle ore 1:30 (ora italiana) scenderanno sul ghiaccio della Gangneung Arena di PyeongChang gli atleti di tutte le specialità per il tradizionale Galà Olimpico. Tra i pattinatori italiani saranno presenti la coppia di artistico formata da Valentina Marchei-Ondrej Hotarek, la quale si esibirà sulle musiche ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Carolina Kostner - questa notte il free program : il bronzo è difficile ma non impossibile : Regola numero uno: non perdere la concentrazione. questa notte Carolina Kostner scenderà per l’ultima volta sul ghiaccio della Gangneung ice Arena di PyeongChang per il programma libero del singolo femminile di Pattinaggio artistico, ultima gara della disciplina ai XXIII Giochi Olimpici Invernali. Dopo i due pesantissimi errori nello short program di mercoledì, l’atleta altoatesina è chiamata a svolgere una gara in attacco per ...

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : stanotte le qualificazioni del big air maschile. Alberto Maffei tenta un risultato storico : Lo Snowboard conclude le specialità dedicate al park & pipe con il big air maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: questa notte sono in programma, a partire dall’1.30 ora italiana, le qualificazioni. Ben trentasei atleti, divisi in due heats si daranno battaglia per entrare in finale, prevista per sabato 24 alle 2.00: passeranno all’atto conclusivo i migliori sei di ciascuna heat. Difficile fare un pronostico per ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Carolina Kostner - la scalata per la medaglia inizia questa notte. Ma non sarà facile. : Archiviata l’emozionante gara della danza sul ghiaccio, la Gangneung Ice Arena di PyeongChang a partire da questa notte ospiterà le atlete della specialità individuale femminile, ultima competizione del programma di Pattinaggio artistico ai XXIII Giochi Olimpici Invernali. Carolina Kostner è pronta a giocare tutte le sue carte al fine di conquistare una posizione di prestigio sul podio; per farlo la pattinatrice altoatesina avrà bisogno ...

Pattinaggio di figura - Olimpiadi PyeongChang 2018 : pochi rimpianti per Cappellini-Lanotte; missione compiuta per Guignard-Fabbri : Decisamente positivo il bilancio dei danzatori sul ghiaccio Anna Cappellini-Luca Lanotte e Charlène Guignard-Marco Fabbri, rispettivamente sesti e decimi classificati alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Esattamente come successo con le coppie di artistico, anche nella specialità della danza entrambe le coppie azzurre sono riusciti a classificarsi tra le prime dieci dell’Olimpo in una delle gare più emozionanti che la rassegna a ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA martedì 20 febbraio : Cappellini-Lanotte sesti. Attesa per le staffette di short track e biathlon : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di martedì 20 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ci aspetta una giornata davvero di fuoco: il menù è molto ricco sulle nevi e sul ghiaccio della Corea del Sud, il divertimento è assicurato per tutti gli appassionati e l’Italia si gioca delle carte davvero importanti. Gli azzurri puntano a rimpinguare il nostro medagliere che è fermo da venerdì notte e oggi si sogna davvero in ...

LIVE Pattinaggio di figura - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Cappellini-Lanotte - credeteci! Assalto al podio nella danza! Guignard-Fabbri nella top ten! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma libero di danza alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il Pattinaggio di figura assegna delle medaglie importanti e l’Italia vuole essere assoluta protagonista: Anna Cappellini e Luca Lanotte ci devono credere, devono provarci fino in fondo, devono sognare in grande e sfruttare l’occasione della vita. Gli azzurri sono quinti dopo il programma corto e sono distaccati di ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA martedì 20 febbraio : staffetta femminile di short track e mista di biathlon. Cappellini-Lanotte ci ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di tutti gli eventi e di tutte le gare di martedì 20 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, risultato ...

LIVE Pattinaggio di figura - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Cappellini-Lanotte - credeteci! Assalto al podio nella danza! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE del programma libero di danza alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi ...

LIVE Pattinaggio di figura - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Cappellini-Lanotte - credeteci! Assalto al podio nella danza! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma libero di danza alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il Pattinaggio di figura assegna delle medaglie importanti e l’Italia vuole essere assoluta protagonista: Anna Cappellini e Luca Lanotte ci devono credere, devono provarci fino in fondo, devono sognare in grande e sfruttare l’occasione della vita. Gli azzurri sono quinti dopo il programma corto e sono distaccati di ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA martedì 20 febbraio : staffetta femminile di short track e mista di biathlon. Cappellini-Lanotte ci provano. Sarà battaglia furente : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di martedì 20 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ci aspetta una giornata davvero di fuoco: il menù è molto ricco sulle nevi e sul ghiaccio della Corea del Sud, il divertimento è assicurato per tutti gli appassionati e l’Italia si gioca delle carte davvero importanti. Gli azzurri puntano a rimpinguare il nostro medagliere che è fermo da venerdì notte e oggi si sogna davvero in ...

La notte della Taranta alle Olimpiadi di Corea : Il direttore artistico dell'Orchestra Popolare Daniele Durante ha selezionato i successi suonati nelle edizioni 2017 e 2018 del Concertone per due spettacoli 'di forte impatto ritmico su un tessuto ...

Olimpiadi PyeongChang 2018 - le pagelle di lunedì 19 febbraio : Cappellini-Lanotte sognano in grande - Italia del curling eliminata : Olimpiadi INVERNALI PyeongChang 2018, LE pagelle DI LUNEDI’ 19 febbraio ANNA CAPPELLINI e LUCA LANOTTE: 7,5. Sono stati davvero eccezionali nella short dance. La nostra coppia ha realizzato il nuovo record Italiano, ha concluso in quinta posizione ed è in piena lotta per il podio: la medaglia di bronzo virtuale è lontana soltanto un punto, stanotte si sogna qualcosa di grande e le nostre stelle non vogliono deluderci. Italia ...