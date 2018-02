Olimpiadi Invernali 2018 - Sci di fondo | nel week-end si chiude il programma con la 50 km

Olimpiadi Invernali 2018 - Snowboard - sabato si assegnano le medaglie del gigante parallelo olimpico : PGS, tutto in un giorno sabato 24 febbraio: qualificazioni al mattino e finali al pomeriggio con 5 italiani Sarà tutta concentrata a sabato 24 febbraio la lunga corsa verso le medaglie nel gigante ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il trionfo della zarina Alina Zagitova - delusione per Evgenia Medvedeva : Il programma libero femminile ha posto fine alle competizioni di Pattinaggio di figura in occasione dei Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018. Già al comando del programma corto, la giovanissima russa Alina Zagitova ha conquistato la medaglia d’oro, ottenendo 156.65 punti nella prova odierna, nella quale si è esibita sulle note del Don Chisciotte di Ludwig Minkus, con 81.62 punti di technical elements e 77.47 punti di components. ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Carolina Kostner - niente magia. La Regina è quinta - trionfa : La magia non è riuscita a una monumentale Carolina Kostner. La Regina del Ghiaccio era chiamata a una rimonta leggendaria per recuperare dalla sesta posizione con cui aveva concluso il programma corto ma nel libero commette qualche sbavatura di troppo e non riesce a risalire la china. La missione medaglia era quasi impossibile per la più grande pattinatrice italiana di tutti i tempi e alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 si è dovuta ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : scelta l’Italia per 50km e 30km. Francesco De Fabiani cerca il colpaccio : Lo sci di fondo chiuderà la propria avventura a cinque cerchi con le prove di distanza. Alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 ci sarà spazio nel weekend per la 50km maschile (sabato 24 febbraio) e la 30km femminile (domenica 25 febbraio). L’Italia sarà naturalmente presente nelle due gare. Oggi sono state comunicate le due formazioni. La carta più importante è quella di Francesco De Fabiani, un possibile outsider che potrebbe fare ...

Freestyle - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : doppietta Canada nello ski cross! Kelsey Serwa e Brittany Phelan sorprendono Naeslund : Grande sorpresa nello ski cross alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La disciplina di sci Freestyle ci ha infatti regalato la doppietta del Canada, rovesciando così tutti i pronostici della vigilia. Trionfo eccezionale di Kelsey Serwa, 28enne che si era messa al collo l’argento quattro anni fa a Sochi e che oggi si è definitivamente consacrata. La Campionessa del Mondo 2011 non era reduce da una stagione eccezionale, è soltanto ...

Medagliere Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la classifica aggiornata in tempo reale. Italia in doppia cifra : 10 medaglie - 3 ori! : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 sono in programma da giovedì 8 febbraio a domenica 25 febbraio. Più di due settimane di spettacolo tra neve e ghiaccio in Corea del Sud, 102 titoli in palio in 15 sport differenti, tanti Campioni pronti a darsi battaglia per la conquista delle tanto agognate medaglie. L’Italia vuole essere protagonista con una delegazione composta da ben 121 atleti, la più numerosa di tutti i tempi eccezion fatta ...

Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 : il medagliere e tutti i podi di venerdì 23 febbraio : CLICCA QUI PER IL medagliere DELLE Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 Proseguono le gare alle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018: di seguito tutti i podi e i risultati delle gare di venerdì 23 febbraio. SCI FREESTYLE: Ski cross femminile: 1) Kelsey Serwa (Canada) 2) Brittany Phelan (Canada) 3) Fanny Smith (Svizzera) CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE Olimpiadi Invernali DI Pyeongchang 2018 Clicca qui per ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli italiani in gara oggi (venerdì 23 febbraio). Programma - orari e tv. Come vedere gli azzurri in Diretta Streaming : CLICCA QUI PER LA Diretta LIVE DI VENERDI’ 23 FEBBRAIO oggi venerdì 23 febbraio saranno otto gli italiani in gara alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. tutti con Carolina Kostner che cerca un vero e proprio miracolo sportivo per rimontare fino alla medaglia di bronzo. Attenzione alla staffetta maschile di biathlon che può essere la rivelazione di giornata. Di seguito il calendario completo, il Programma dettagliato, tutte le date, ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutte le gare di oggi (venerdì 23 febbraio) e gli italiani in gara. Programma - orari e tv. Come vederle in Diretta Streaming : CLICCA QUI PER LA Diretta LIVE DI VENERDI’ 23 FEBBRAIO oggi venerdì 23 febbraio si assegneranno soltanto 4 titoli alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang e saranno soltanto 8 gli italiani in gara. Carolina Kostner cercherà una rimonta difficilissima nel Programma libero di pattinaggio artistico mentre la staffetta maschile di biathlon difficilmente potrà dire la sua per il podio. A completare il Programma anche lo ski cross femminile e i ...

Olimpiadi Invernali 2018 Pyeongchang/ Risultati live - medaglie - programma e italiani (oggi 23 febbraio) : Olimpiadi Invernali 2018: Risultati live e programma di oggi 23 febbraio 2018 a Pyeongchang. Ecco le finali e gli italiani in gara: azzurri solo 12^ nel medagliere. (Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 01:00:00 GMT)

LIVE Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - DIRETTA venerdì 23 febbraio : l’Italia abbraccia Carolina Kostner. Staffetta biathlon per il miracolo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Oggi venerdì 23 febbraio si assegneranno quattro titoli e l’Italia vuole essere protagonista. Carolina Kostner tenterà la rimonta della vita: deve risalire dal sesto posto, guadagnare cinque punti sulla Osmond e completare un’impresa pazzesca per mettersi al collo una pazzesca medaglia di bronzo. Il duello per l’oro tra Medvedeva e Zagitova ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i 1000 metri maschili saranno olandesi? Nenzi al via per gli azzurri : Penultimo giorno di gare per lo Speed skating a Cinque Cerchi sul Gangneung Oval. In scena gli atleti dei 1000 metri maschili per questo penultimo atto del pattinaggio pista lunga e le attese sono tutte per la squadra olandese. I Paesi Bassi, compagine dominante della specialità in questi Giochi con 6 ori, 4 argenti e 3 bronzi, ha subito alcune battute d’arresto nelle ultime gare disputate sul ghiaccio coreano e la prova del chilometro è ...

Freestyle - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti contro Sandra Naeslund nello ski cross. Thompson cerca il bis : Domani si assegna l’ultimo titolo nello sci Freestyle alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Spazio allo ski cross femminile che scatterà direttamente dagli ottavi di finale: i vari accoppiamenti sono infatti già stati definiti oggi con le qualificazioni anticipate. Ci aspetta una gara davvero appassionante e avvincente con diverse ragazze che possono ambire alle medaglie. L’oro però sembra già essere appeso al collo di Sandra ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - Sergio Mattarella : “Siete l’orgoglio dell’Italia. Un grazie anche a nome degli italiani” : L’Italia ha raggiunto il suo obiettivo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il presidente del CONI Giovanni Malagò aveva indicato le 10 medaglie come un bottino soddisfacente e alla portata della spedizione azzurra e questa cifra è stata raggiunta nella giornata di oggi con il bronzo della portabandiera Arianna Fontana. Il risultato non ha lasciato indifferente nemmeno il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha ...