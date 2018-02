Oggi ci sarà uno sciopero degli infermieri del Servizio Sanitario Nazionale

Atalanta-Borussia Dortmund in tv - sarà visibile in chiaro su Tv8? Come vederla Oggi 22 febbraio : Inoltre, per gli abbonati Sky, la gara sarà visibile in streaming anche su smartphone e tablet, grazie al servizio SkyGo. Sul canale Tv8 , invece, sempre alle 21:05, sarà trasmessa in chiaro la ...

ULTIME NOTIZIE/ Di Oggi ultim'ora Elezioni Italia : Juncker - “il governo non sarà operativo” (22 febbraio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Elezioni Italia, Juncker lancia l'allarme. “Prepariamoci a governo non operativo”. Trump, "armiamo gli insegnanti nelle scuole Usa". (22 febbraio 2018).(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 16:10:00 GMT)

MILLIONDAY/ Estrazione Oggi - alle 19 : numeri vincenti - stasera ci sarà un nuovo milionario? (22 febbraio 2018) : MILLIONDAY, oggi 22 febbraio 2018 nuova Estrazione alle 19: verso i numeri vincenti. stasera ci sarà un nuovo milionario? Le ultime notizie sul nuovo gioco di Lottomatica(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 16:00:00 GMT)

Paolo Fox/ Oroscopo di Oggi 22 febbraio 2018 : Gemelli e Pesci - che giornata sarà? : Oroscopo di Paolo Fox, oggi giovedì 22 febbraio 2018. Previsioni segno per segno: giornata a metà per la Vergine, Ariete pronto per un marzo interessante. Toro in recupero(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 08:40:00 GMT)

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Sofia GOggia dà forfait e non sarà al via della combinata alpina : Un vero proprio fulmine a ciel sereno quello che arriva dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sofia Goggia, neo campionessa olimpica della discesa libera femminile, non prenderà parte alla gara di combinata alpina alla quale era iscritta col pettorale n.16, in programma alle 3.30 italiane (prima manche di discesa libera). Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la bergamasca ha deciso di dare forfait, uscita frastornata dal ...

Shakhtar Donetsk-Roma in tv - sarà in chiaro su Canale 5? Dove vederla in streaming - Oggi 21 febbraio : Dove vedere Shakhtar Donetsk-Roma in chiaro, diretta tv e streaming gratis Il match di andata degli ottavi di Champions si disputerà a Kharkiv , visto che la città di Donetsk è stata sottoposta a dei ...

Uomini e Donne - Oggi - martedì 20 febbraio - trono classico : Sara non è convinta della scelta di Lorenzo : La tronista solleva dubbi sulla dichiarazione per Nilufar mentre il corteggiatore continua a mostrarsi deciso.

Da Oggi sarà disponibile il petro - la criptovaluta del Venezuela : È stata voluta da Maduro per aggirare le sanzioni internazionali, ma ci sono molti dubbi sulla sua reale solidità The post Da oggi sarà disponibile il petro, la criptovaluta del Venezuela appeared first on Il Post.

Uomini e Donne Oggi : Mariano in esterna con Sara e Nilufar : Oggi Uomini e Donne: una sorpresa per Nilufar e Sara da Mariano Catanzaro Puntata mozzafiato quest’Oggi a Uomini e Donne. Alle 14.45 va infatti in onda il Trono Classico. Oggi si parte dalle esterne di Nicolò Brigante e Mariano Catanzaro. Dopo il filmato che riassume ciò che è accaduto la scorsa settimana, viene trasmesso un […] L'articolo Uomini e Donne Oggi: Mariano in esterna con Sara e Nilufar proviene da Gossip e Tv.

Juventus-Tottenham in tv - sarà visibile in chiaro su Canale 5? Come vederla Oggi 13 febbraio : La partita di questa sera, con fischio d'inizio fissato per le 20.45 , sarà visibile in streaming per gli abbonati della pay tv di Mediaset , grazie al servizio gratuito di Premium Play. 64 Notizie ...

L'Inverno attanaglia ancora l'Italia : tornano piOggia e neve - poi sarà ancora più freddo : ancora maltempo sull'Italia. Le previsioni degli esperti de IlMeteo.it parlano di una serie di fronti perturbati, collegati a due centri depressionari, che porteranno condizioni meteo invernali su Sicilia, Calabria, Basilicata...

Paolo Fox / Oroscopo Oggi - 13 febbraio 2018 : sarà un San Valentino un po' buio per Toro e Vergine : Oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 13 febbraio 2018, le previsioni: Vergine sulla cresta dell’onda, momento della svolta per Gemelli e Bilancia. Quali sono i segni in crisi?(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 11:58:00 GMT)

Ermal Meta e Fabrizio Moro / Sanremo 2018 - Oggi saranno a Roma - faranno una visita ai ragazzi di Amici? : Le polemiche sulla riammissione di Ermal Meta e Fabrizio Moro al Festival di Sanremo 2018 proseguono: il musicista Gabriele Ciampi si aggiunge al coro dei dubbiosi.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 11:56:00 GMT)

L'ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Oggi - 12 febbraio - non va in onda : chi sarà eliminata nella puntata di domani? : L'ISOLA dei FAMOSI 2018 questa sera non sarà in tv ma la nuova diretta slitterà a domani. I problemi tecnici non sono alla base di questa scelta dovuta soprattutto alla proposta di Rai1(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 20:36:00 GMT)