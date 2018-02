Occupazione | perché la laurea serve ancora

Perché è così difficile realizzare politiche strutturali per l’Occupazione : Se domandiamo chi è a favore della "disoccupazione", non troveremo nessuno in grado di rispondere positivamente, ma, su un altro fronte, esistono i costi associati ai programmi di contrasto alla disoccupazione addossati su coloro che non ne saranno i beneficiari, vale a dire gli occupati.Se da una parte il contrasto alla disoccupazione comporterà una domanda da parte dei cittadini, dall'altra il governo non sarà certo di ...

DisOccupazione in calo - perché non è una buona notizia : Il tasso dei senza lavoro è sceso a dicembre al 10,8%, il minimo dal 2012. Ma è la conseguenza del calo degli inattivi e non dell'aumento di posti

Occupazione : ecco perché è aumentata : Come hanno rimarcato molti esponenti politici della maggioranza gli occupati, quest'anno, hanno raggiunto un livello mai visto da 40 anni a questa parte. In termini assoluti stiamo parlando di quasi 18 milioni di lavoratori, di cui ben 15 milioni a tempo indeterminato. D'altra parte però, la crescita economica sembra a dir poco andare a rilento. Questo dipende, in gran parte, dalla produttività che rimane molto bassa, soprattutto se calcolata ...