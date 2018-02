Nuovi orari Genoa-Milan e Lazio-Bologna

PROBABILI FORMAZIONI/ Porto Liverpool : i volti Nuovi. Diretta tv - orario - le notizie live (Champions League) : PROBABILI FORMAZIONI Porto liverpool: Diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti in campo al Do Dragao. Squalificati Felipe e Emre Can, Klopp punta sul suo super tridente(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 10:00:00 GMT)

OrziNuovi Fortitudo Bologna/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live (basket A2 Est) : diretta Orzinuovi Fortitudo Bologna: Info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca per la diciannovesima giornata del girone Est nel campionato di basket A2(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 09:30:00 GMT)

Formula 1 - è rivoluzione : ecco tutti i Nuovi orari dei gran premi : Si avvicina l’inizio del campionato di Formula 1 e non mancano le sorprese clamorose già dalla prossima stagione, arriva un importante annuncio: cambiano gli orari di partenza dei 21 gran premi del mondiale di F1. Tutte le gare vedranno posticipata di 10 minuti la partenza, in particolar modo a causa di alcune Tv che si collegherebbero all’orario esatto della partenza, perdendo quindi le emozioni dei semafori e dei piloti in griglia. Per ...

Sci alpino - cambio di programma a Bad Kleinkirchheim : i Nuovi orari delle gare : Rivoluzionato il programma di gare a Bad Kleinkirchheim. A causa di condizioni climatiche non favorevoli gli organizzatori hanno deciso di invertire i giorni di gara: sabato si terrà il supergigante, mentre domenica toccherà alla discesa libera. Oggi si svolgerà anche una prova cronometrata con il tracciato ridotto. Una soluzione necessaria per evitare la cancellazione della discesa, visto che per regolamento le atlete devono almeno disputare ...

MUSEI CIVICI - Dal 13 gennaio Nuovi orari di apertura al pubblico in via Cisterna del Follo 5 a Ferrara : Palazzo Bonacossi apre le proprie porte ai visitatori anche al sabato 04-01-2018 / Giorno per giorno nuovi orari di apertura al pubblico per Palazzo Bonacossi (via Cisterna del Follo 5, Ferrara) che a ...

Uomini e Donne - sospesa la pausa natalizia. Nuovi orari soap opera! : Come cambia la programmazione di Uomini e Donne e le nostre soap opera preferite durante le festività natalizie? Ecco i Nuovi palinsesti di fine dicembre 2017. Iniziando con una buona notizia, ci aspetta una settimana in più di Uomini e Donne. Come tutti gli anni, in prossimità delle festività natalizie, i palinsesti televisivi subiscono alcuni cambiamenti per adeguare la programmazione al periodo natalizio, che come si sa, comporta cambiamenti ...