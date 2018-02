Nuova tegola per i Cinque Stelle | c' è un altro candidato indagato

ilgiornale

(Di venerdì 23 febbraio 2018) Un'altraper il Movimento: Salvatore Caiata, imprenditore nel settore della ristorazione e presidente del Potenza Calcio, nonché capolista in Basilicata, sarebbea Siena per riciclaggio.Caiata, 46 anni, sarebbe coinvolto in un'inchiesta sul reimpiego di capitali attraverso alcune aziende e conti correnti anche esteri. verifiche affidate alla Guardia di Finanza si concentrano in particolare sul passaggio di proprietà poco trasparente di quote societarie di bar e ristoranti di Siena. Locali frequentati da vip e turisti, tanto da farlo soprannominare - racconta il Corriere - "il proprietario di piazza del Campo", e che sono poi passati a Cataldo Staffieri, responsabile de La Cascina per Toscana e Umbria.