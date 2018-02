Novara | bus con scolaresca si scontra con una macchina in autostrada | feriti 3 bimbi

Volley femminile - Coppa Italia 2018 – Conegliano favorita - Novara cerca il colpaccio. Monza e Busto outsider : Nel weekend del 17-18 febbraio si disputerà la Final Four della Coppa Italia 2018 di Volley femminile. Il PalaDozza di Bologna è pronto per ospitare l’evento che assegnerà il secondo trofeo stagionale dopo la SuperCoppa Italiana: appuntamento fondamentale per le quattro squadre che si daranno battaglia, una finestra importante anche sui playoff scudetto che scatteranno tra un mese. Sabato si disputeranno le due semifinali, domenica in ...

Volley femminile - Serie A1 2018 – 16^ giornata : Conegliano conferma il +5 su Novara - Busto-Scandicci botta e risposta : Conegliano prosegue la prova fuga in testa al campionato e conserva i cinque punti di vantaggio su Novara. Questa è la notizia principale al termine della 16^ giornata della Serie A1 di Volley femminile. Le Pantere hanno sconfitto Bergamo per 3-1: dopo due set in totale equilibrio, le venete si sono scatenate di fronte al pubblico e hanno concesso pochissimo alle orobiche, in piena lotta per non retrocedere. Prestazione importante da parte dei ...

Volley femminile - Serie A1 2018 – Conegliano allunga in vetta! Novara si salva con Pesaro - scivolone Busto Arsizio - Monza vola : Conegliano continua il proprio assolo in testa alla classifica della Serie A1 2018 di Volley femminile e aumenta il proprio vantaggio sulla più immediata inseguitrice: questa è la notizia principale al termine della 13^ giornata, la seconda del girone di ritorno. Le Pantere non tentennano contro Firenze e si impongono in trasferta per 3-1 dopo aver perso il primo set. A fare la differenza sono state l’opposta Samanta Fabris (19 punti), i ...

RISULTATI VOLLEY FEMMINILE/ Classifica aggiornata e diretta live score. KO Busto : Novara soffre ma vince : RISULTATI VOLLEY femminiile: Classifica della serie A1 e diretta live score delle partite previste oggi 7 gennaio 2018 per la 13^ giornata, la seconda del girone di ritorno. (Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 19:21:00 GMT)

Volley : Coppa Italia Femminile - passano Novara - Busto - Monza e Conegliano : ROMA- Il ritorno dei quarti di finale della 40Coppa Italia di Serie A1 Femminile ha stabilito quelle che saranno le semifinali del torneo che vivrà la Final Four il 17 e 18 febbraio al PalaDozza di ...

Volley femminile - Coppa Italia 2018 – Tabellone della Final Four : date - programma - orari e tv. Conegliano-Busto e Novara-Monza : Conegliano, Novara, Busto Arsizio e Monza sono le quattro squadre che si contenderanno la Coppa Italia 2018 di Volley femminile. La Final Four si svolgerà al PalaDozza di Bologna nel weekend del 17-18 febbraio. Le Pantere, dopo aver eliminato Firenze, affronteranno Busto Arsizio che ha invece avuto la meglio su Modena. L’altra semiFinale sarà invece tra Novara Campionessa d’Italia e la rivelazione Monza che a sorpresa è riuscita a ...

Volley femminile - Coppa Italia 2018 – Conegliano e Novara in semifinale! Impresa Monza - Busto ribalta Modena : Conegliano, Novara, Busto Arsizio e Monza sono le quattro squadre che si contenderanno la Coppa Italia 2018 di Volley femminile. La Final Four si svolgerà al PalaDozza di Bologna nel weekend del 17-18 febbraio. Monza ha completato l’Impresa qualificandosi alla Final Four per la prima volta nella sua storia, alla prima partecipazione in questa manifestazione. Le brianzole hanno eliminato Scandicci, terza in campionato: dopo il 3-0 ...

Sospesa per malore la gara di volley femminile tra Busto Arsizio e Novara : Sospesa per un malore in tribuna la gara di volley femminile di serie A tra Busto Arsizio e Novara: Il match è poi ripreso regolarmente dopo l'intervento dei paramedici con un defibrillatore.

Volley femminile - Serie A1 2017-2018 – Conegliano rimane in testa - Novara sbanca Busto - ok Scandicci - Monza vola : Santo Stefano in campo per la Serie A1 di Volley femminile: giorno di festa dedicato alla dodicesima giornata, la prima del girone di ritorno. Non cambiano gli equilibri nei piani alti della classifica. Conegliano si conferma in testa alla classifica generale sconfiggendo Casalmaggiore che invece rimane al decimo posto in classifica. Le Pantere hanno vinto per 3-1 e mantengono inalterato il distacco su Novara e Scandicci mentre le ragazze in ...

Volley femminile - Serie A1 2017-2018 – Inizia il ritorno - si gioca a Santo Stefano. Incrocio Busto-Novara - Conegliano per l’allungo : Tutte in campo a Santo Stefano per la dodicesima giornata della Serie A1 di Volley femminile. Il girone di ritorno incomincia sotto l’albero, non ci sono soste per le formazioni del massimo campionato, pronte a darsi battaglia oggi pomeriggio e in programma ci sono incontri davvero succulenti e appassionanti. Su tutti spicca il big match tra Busto Arsizio e Novara: al PalaYamamay si sfidano la quarta e la seconda della classe, ...