«Noi | mamme bambine | diventiamo grandi con i nostri figli»

(Di venerdì 23 febbraio 2018) Per due settimane non si è tolta la giacca. È stata questa la reazione di Sara (nome di fantasia) al suo ingresso all’interno della casa famiglia La Casa della Mamma a Roma. «Era sempre pronta ad andare via – ci spiega Lucia Di Mauro, direttrice della struttura di accoglienza – Poi giorno dopo giorno si è calmata». Sara ha 17 anni appena compiuti ed è madre di una bimba di due. «Ero molto arrabbiata», racconta mentre gesticola e ride per nascondere l’imbarazzo. Capelli rossi raccolti in una coda di cavallo, occhi luminosi, pelle chiara, Sara non smette mai di sorridere. È rimasta incinta quando era ancora una bambina, in seguito alla relazione con un suo coetaneo. Nata nella periferia della città, è cresciuta in strada, lo stesso cemento da cui il Tribunale dei Minori ha deciso di toglierla per offrirle la possibilità di un futuro. A lei e alla sua bambina. ...