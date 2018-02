Neve sull' Italia | Torino e Bologna imbiancate

Meteo Regno Unito : allerte Neve e gelo per il Burian in arrivo sulle isole Britanniche [DETTAGLI] : allerte neve sono state emanate per Londra e il sud-est a causa del gelo proveniente dalla Siberia che sta stringendo in una morsa il Regno Unito in quella che viene definita la fine di febbraio più fredda degli ultimi 5 anni. L’ondata di freddo, rinominata la “bestia dell’est”, farà precipitare le temperature ampiamente sotto lo zero dalla notte di domenica, con minime di -8°C attese su vaste zone del Regno Unito. Martin Bowles, Meteorologo di ...

Maltempo sull'Italia - Neve in Emilia e sul Centro Italia : Il Maltempo arriva sull'Italia. Per oggi al Nord nubi diffuse e fenomeni sparsi, in intensificazione in serata su Nordovest e Lombardia. neve a tratti in pianura su Nordovest ed Emilia. Temperature ...

Maltempo Lazio : nevica sulla Forca d’Acero - spazzaNeve e spargisale in azione : sulla strada regionale 509 di Forca d’Acero sta nevicando dal km 15+000 al km 9+680. Sul tratto interessato sono attivi mezzi spazzaneve e spargisale di Astral spa. Lo comunica Astral Infomobilità. L'articolo Maltempo Lazio: nevica sulla Forca d’Acero, spazzaneve e spargisale in azione sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Burian - attenzione a Lunedì 26 : Neve diffusa al Centro - anche a ROMA! Possibili 5/10 cm sulla Capitale : Allerta Meteo Burian – E’ oramai notizia di primo piano in TV, sui vari siti, nel web in genere, l’ondata di Gelo che proverrà dalla Russia e che riguarderà l’Italia da Domenica 25 e fino a Mercoledì 28, anche oltre al Nord. Il gelo più intenso riguarderà tutto il Nord, la Toscana, l’Umbria e il medio-alto Adriatico Le temperature scenderanno fino a toccare minime sui -20° su Alpi, -14/-15° sulle montagne dell’ Appennino Centro ...

Maltempo - Neve tra Lazio e Abruzzo : fiocchi anche sulla A24 : Maltempo con neve al confine tra Lazio e Abruzzo. I fiocchi sono caduti a Forca d’Acero, localita’ a oltre 1500 metri d’ altezza che collega la Valcomino con l’Abruzzo. Imbiancata la strada 509 tra il km 16 e il km 9+680, dove Astral (azienda che gestisce le strade regionali del Lazio) ha fatto lavorare spargisale e spazzaneve. Prima neve debole e poi nevischio, in serata, anche sulla A24 Roma-L’Aquila, tra ...

E’ arrivato il maltempo sull’Italia - freddo e prima Neve a bassa quota | Guarda le foto : E’ arrivato il maltempo sull’Italia, freddo e prima neve a bassa quota | Guarda le foto Il gelo siberiano nelle prossime ore incalzerà sull’Italia ma la sua presenza già si fa sentire. Bologna e Modena imbiancate Continua a leggere L'articolo E’ arrivato il maltempo sull’Italia, freddo e prima neve a bassa quota | Guarda le foto sembra essere il primo su NewsGo.

E' arrivato il maltempo sull'Italia - freddo e prima Neve a bassa quota | Guarda le foto : Il gelo siberiano nelle prossime ore incalzerà sull'Italia ma la sua presenza già si fa sentire. Bologna e Modena imbiancate

Maltempo : Neve e pioggia sull’Italia - da domenica vento e gelo siberiano. Ecco cos’è il Burian : Proviene dalla Siberia, e si sta muovendo a grandi passi verso l’Europa. Raggiungerà l’Italia domenica 25. È il Burian, il vento più gelido che possa sferzare il nostro Paese. Caratteristico delle steppe della pianura a ovest degli Urali, dove è spesso molto forte e accompagnato da bufere di neve congelata che azzerano quasi la visibilità. Il Bu...

Gelo siberiano sull'Italia : Neve anche sulle coste e temperature in picchiata : Arriva il grande freddo, con piogge e neve a bassa quota al nord Italia già da oggi (giovedì 22 febbraio), mentre da domenica un'ondata di Gelo siberiano colpirà l’Europa e anche il...

Maltempo sull'Italia - Bologna imbiancata dalla Neve. FOTO : Maltempo sull'Italia, Bologna imbiancata dalla neve. FOTO I fiocchi sono caduti sul capoluogo emiliano nella notte e in mattinata a causa della perturbazione arrivata sulla Penisola . E le precipitazioni nevose potrebbero continuare anche venerdì e sabato. In azione il piano neve preparato dal ...

Allerta Meteo - violento ciclone in transito sull’Italia : tanta Neve in pianura al Nord - rischio alluvioni per lo scirocco e i temporali al Sud : 1/26 ...

Allerta Meteo - violento ciclone in transito sull’Italia : tanta Neve in pianura al Nord - rischio alluvioni per lo scirocco e i temporali al Sud [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta Meteo – Imperversa il maltempo sull’Italia e cresce la preoccupazione per i fenomeni estremi in arrivo nelle prossime ore, in modo particolare tra oggi pomeriggio, domani Venerdì 23 Febbraio e dopodomani, Sabato 24. Il maltempo si intensificherà in tutto il Paese, con forti nevicate fin in pianura al Nord e violenti temporali che provocheranno piogge torrenziali al Sud. Già in queste ore la neve cade copiosa fino a bassa quota al ...

Maltempo Sardegna : freddo siberiano sull’Isola - Neve nel Nuorese e nell’Alta Gallura : freddo siberiano anche in Sardegna: il picco di gelo portato dal vento Burian sarà domenica, ma è già tornata la neve nelle località oltre i 700 metri del Nuorese. Nei paesi oltre i mille metri, come Fonni e Desulo, sono al lavoro i mezzi comunali per liberare le strade interne, mentre i mezzi della Provincia stanno operando sulla Sp 7 Fonni-Desulo. Temperature in calo anche in Gallura: segnalata neve sul Limbara, a Tempio Pausania e a ...

Maltempo - ondata di freddo sull'Italia. Neve in Piemonte e Toscana - : Primi disagi nella Penisola per l'arrivo della perturbazione annunciata nei giorni scorsi: nevica in Toscana, Piemonte e Marche. Forte bora a Trieste. Allerta gialla della Protezione civile dall'...