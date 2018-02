Nel collegio del crac Etruria Renzi | Vi abbiamo salvati

Appuntamenti di Marta Giovannini - candidata per il Pd al Senato Nel collegio uninominale di Cuneo : Mercoledì 21/2 - Pomeriggio incontro vertici l'associazione ACA - La sera h 20.15 in TSR radio ospite di Zenzero Politico Giovedì 22/2 Sera ore 21.00 a Rodello , teatro , incontro con i cittadini e ...

Tobia Zevi - candidato con il Pd Nel collegio del litorale romano : "A Ostia serve una nuova normalità - la colpa della casa popolare a Giuseppe Spada è della Raggi" : "Quell'assegnazione si poteva e soprattutto si doveva evitare. La responsabilità è del Comune, della Raggi". Tobia Zevi, candidato con il Pd per la Camera nel collegio di Ostia-Fiumicino, è indignato per la nuova vicenda che ha riportato Ostia sotto i riflettori, cioè l'assegnazione di una casa popolare a Giuseppe Spada, esponente dell'omonima famiglia con precedenti per reati contro il patrimonio e furto. Non ci ...

Due italiani su 3 non sanno chi è candidato Nel loro collegio. Ecco come fare per scoprirlo : A poco più di 2 settimane dalle Elezioni Politiche, il consenso appare fluido ed instabile: ad incrementare l’incertezza sull’esito del voto del 4 marzo sono anche le incognite della nuova Legge Elettorale. Secondo un sondaggio condotto nelle ultime 48 ore dall’Istituto Demopolis, appena un terzo dei cittadini è oggi a conoscenza del nome di almeno un candidato nel collegio uninominale in cui voterà. ...

Elezioni - in Sicilia Nel collegio della Boschi il Pd presenta i candidati in gelateria. “Così Faraone isola i dirigenti locali” : “Con grande piacere, vi invitiamo domani, lunedì 12 febbraio alle ore 16:00, presso la gelateria Anni 20 in Via Mattarella a Bagheria“. L’invito gira sui social network manco un’inaugurazione. E invece è l’evento ufficiale per presentare i candidati del Pd alle prossime Elezioni politiche. Che dunque non incontreranno gli elettori all’interno del circolo ufficiale del partito, ma – appunto – in ...

Sogin : si dimette il presidente del collegio sindacale. Ma i ritardi Nel decommissioning non dipendono tutti dalla società di Stato : ... anche se non è un mistero che nel recente passato Voci si sia più volte espresso in modo critico nei confronti delle gestioni della società, controllata al 100% dall'Economia e sottoposta alla ...

Elezioni - Polverini vince il ricorso : riammessa Nel collegio Roma 4 Collatino : Renata Polverini sarà regolarmente in lizza per confermare il suo seggio alla Camera dei deputati alle Elezioni del 4marzo. L'ex governatrice del Lazio, in corsa per Forza Italia, era stata ...

Secondo Vassallo e 'Repubblica' Nel collegio della Camera il centrodestra è avanti : ... servendosi di una simulazione elaborata dal professor Salvatore Vassallo, ordinario di Scienza Politica all'Università di Bologna, fotografa i rapporti di forza tra i tre principali poli in tutti i ...

Elezioni politiche - candidato barese Nel collegio di Lecce. Nitti : 'Sui 5Stelle solo pregiudizi' : Vi avevamo anticipato la sua candidatura ancora prima dell'ufficialità, lui è Michele Nitti , della provincia barese, di Adelfia, lo stesso paese della consigliera regionale Antonella Laricchia. Alle ...

Laura Boldrini - il duello contro Luigi Favoloso : l'uomo di Nina Moric corre per CasaPound Nel collegio di Milano : contro Laura Boldrini , scende in campo Nina Moric . Già, perché alle prossime elezioni, la candidata di Liberi e Uguali nel collegio di Milano troverà, tra gli avversari, Luigi Favoloso , ...

Castellammare - Elezioni Politiche - sarà Lello Vitiello il candidato del Movimento 5 Stelle Nel collegio uninominale : Gli ultimi articoli di Cronaca Torre del Greco - Nascondevano dosi di cocaina nella cassetta postale, coniugi in manette Castellammare - Villa comunale, anche passeggiare è diventato pericoloso ...

Movimento 5 stelle : Simona Pedroli è la candidata Nel collegio uninominale del Vco alla Camera : È stato il leader politico Luigi Di Maio ad annunciare questa mattina - lunedì 29 - a Roma tutti i candidati nei collegi uninominali del Movimento 5 stelle. Nel collegio che comprende Vco, Arona e ...

SARA MANFUSO & ALFREDO D’ATTORRE/ La renziana non si candida : “non sfido il mio ex di LeU Nel collegio Lazio2” : SARA MANFUSO e ALFREDO D'Attorre, la renziana rinuncia a candidatura nel Pd, “non sfido il mio ex compagno di Liberi e Uguali nel collegio Lazio2”. Ecco cosa è successo davvero(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 19:44:00 GMT)

Gentiloni candidato Nel collegio sbagliato. Malumori contro Renzi : Verrebbe da dire #paolostaisereno. Ma Paolo Gentiloni non lo è affatto. Il motivo? Per un errore di distrazione, il Pd ha candidato il premier nel collegio sbagliato, precisamente il collegio Lazio-1, uno dei più difficili di Roma. Il collegio, come riporta La Stampa, è stato confuso con il vecchio collegio senatoriale del centro-storico della Capitale, uno dei pochissimi Municipi dove il Pd alle ultime Comunali (vinte da Virginia Raggi) era ...