NBA 2018 | Steph Curry riparte con 44 punti | Cleveland perde contro Washington

NBA All–Star Game 2018 : LeBron supera Steph all’ultimo respiro : Allo Staples Center di Los Angeles va in scena la 67esima edizione dell’All-Star Game, un’edizione emozionante e combattuta, soprattutto nel finale, in cui LeBron James guida il suo team alla vittoria sul quello di Stephen Curry (148 a 145) e viene eletto MVP: 29 punti, 10 rimbalzi e 8 assist per il Re. Ma non sono solo i numeri a descrivere la sua prestazione, James è risultato decisivo in tutti i momenti importanti della partita: ha siglato il ...

NBA - All Star Game 2018 : vince il Team LeBron con un gran finale. James votato MVP : Doveva esserci spettacolo e c’è stato, doveva esserci agonismo e gli ultimi due minuti sono stati il meglio che la NBA possa offrire in questo momento. Alla fine nel complesso è venuto fuori un All Star Game ottimo e di gran valore, sicuramente un’edizione 2018 più riuscita ed interessante delle ultime, con una partita che ha avuto momenti di puro show, ma che è sempre stata gradita da seguire. La nuova formula, dunque, viene ...

NBA - All Star Game 2018 : Donovan Mitchell re delle schiacciate. Devin Booker vince la gara del tiro da tre : Il weekend dell’All Star Game di NBA è proseguito con l’All Star Saturday. Una delle serate più attese, quella che dà più spettacolo e adrenalina e che fa da preludio alla partita delle stelle della domenica. Il piatto forte è stato, come sempre, la gara delle schiacciate. A trionfare è stato Donovan Mitchell, proseguendo una stagione da rookie davvero da sogno. Il giocatore di Utah ha messo in scena un vero e proprio show, battendo ...

All Star Game NBA 2018 : quando si gioca? Orario d’inizio e come vederlo in tv. Il programma completo : Nel weekend del 17-19 febbraio si disputa l’All Star Game NBA 2018, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati, lo show dei più grandi campioni della Lega Statunitense che ci regalano un fine settimana all’insegna dello spettacolo e del divertimento. Gare di schiacciate e di tiri da tre, super sfide tra i migliori giocatori al Mondo, spettacoli musicali e folkloristici in pieno stile americano: tutto questo è l’All ...

NBA - All Star Game 2018 : il team ‘Mondo’ vince con margine il ‘Rising Star Challenge’ : A Los Angeles, scenario in cui il grande spettacolo è di casa, è andato in scena il primo dei tre atti dell’Nba All Star Weekend, con il Rising Stars Challenge, una sfida dedicata ai migliori giovani della lega, che vedeva contrapposta una squadra di soli statunitensi al resto del mondo. Il successo, come preventivabile, è andato al team World. Nessuna sorpresa, in una partita dominata dall’inizio alla fine, anche all’interno ...

NBA 2018 : Nikola Jokic da record e Denver sbanca Milwaukee. Minnesota batte i Lakers : Sono solo due le partite NBA che si sono disputate nella notte NBA. Una serata comunque da record, specialmente per uno strepitoso Nikola Jokic. Il serbo diventa il più veloce giocatore nella storia della lega a realizzare una tripla doppia: il lungo di Denver ha chiuso il primo tempo con 19 punti, 11 rimbalzi e 12 assist quando sul cronometro mancavano ancora 1:54 da giocare nel secondo quarto. Nessuno come Jokic, che poi ha concluso con 30 ...