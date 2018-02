Napoli | Milic è ufficiale | il terzino ex viola è azzurro

Napoli - ufficializzato l'arrivo del croato Milic. Hamsik : 'Ora testa al Cagliari' : Napoli - Il Napoli ha ufficializzato l'ingaggio di Hrvoje Milic, terzino sinistro croato. A dare l'uffcialità all'arrivo dello svincolato, un tweet del presidente Aurelio De Laurentiis, 'Benvenuto ...

De Laurentiis ufficializza Milic : nuovo innesto per il Napoli : “Benvenuto Hrvoje”. Con il suo consueto tweet, il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis ha annunciato l’arrivo alla corte di mister Sarri del neo acquisto Milic. Il terzino sinistro era svincolato ed ha potuto firmare dunque un accordo sino a fine stagione col club partenopeo. Con l’assenza di Ghoulam l’innesto di Milic potrebbe tornare utile nel dare un po’ di fiato a Mario Rui, super spremuto nelle ultime ...

Napoli - rinforzo per Sarri : arriva Milic. Albiol : ''Scudetto il sogno di tutti noi'' : Napoli - rinforzo in arrivo per Maurizio Sarri. Il nuovo infortunio occorso a Ghoulam ha convinto il club azzurro ad intervenire nel reparto arretrato. A Castel Volturno è arrivato Hrvoje Milic, ...

Calciomercato Napoli - ecco Milic : in arrivo per le visite mediche : Calciomercato Napoli – Il Napoli continua a guidare il campionato di Serie A, la squadra di Maurizio Sarri è reduce dal successo in campionato contro la Spal, ancora un punto di vantaggio e duello che si preannuncia fino alla fine. Negli ultimi giorni il tecnico Maurizio Sarri ha dovuto fare i conti con un pesante stop, quello del terzino Ghoulam, per questo motivo gli azzurri hanno subito deciso di correre ai ripari, è fatta infatti per ...

Napoli - Milic subito - Vrsaljko a giugno : Secondo quanto riportato da Rai Sport il Napoli sembra essersi convinto e dopo la giornata di campionato affonderà il colpo per Hrvoje Milic a parametro zero. In estate però il club azzurro non abbandonerà l'idea di rinforzarsi nel ...

