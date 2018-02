Napoli | Crotone | Foggia | Bari e Lecce | il Sud alla riscossa | può essere una giornata di

Serie A - Zenga : «Crotone sereno. Spal? Come il Napoli…» : CROTONE - Sicurezza. E' il concetto che Walter Zenga trasmette al Crotone in vista dello scontro diretto con la Spal: 'In settimana abbiamo fatto sempre le stesse cose senza cambiare nulla, neanche l'...

Napoli-Lazio 4-1 - la risposta degli azzurri : lotta scudetto avvincente. Crotone - con Zenga c’è un’identità : Napoli-Lazio 4-1, la risposta degli azzurri: lotta scudetto avvincente. Crotone, con Zenga c’è un’identità Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli-Lazio 4-1- Botta e risposta in cima alla classifica. Il Napoli risponde alla Juventus e riacciuffa il primato solitario. 4-1 nei confronti della Lazio e San Paolo in festa. Un Napoli capace di reagire ...

Calcio - Serie A 2018 : risultati 22^ giornata e classifica. Napoli-Chievo 3-1 - azzurri in testa. Vittorie di Verona e Crotone - pari Inter : Il Napoli risponde prontamente alla Juventus, vincitrice ieri sul campo del Chievo nell’anticipo della 22^ giornata, e torna in testa alla classifica della Serie A con un punto di vantaggio sui bianconeri. I partenopei hanno sconfitto il Bologna per 3-1 al San Paolo: andati sotto al 1′ per merito di Palacio che ha insaccato di testa un assist di Di Francesco in contropiede, i padroni di casa hanno reagito prontamente e hanno trovato ...

Serie A. Napoli-Verona 2-0; Spal-Lazio 2-5; Benevento-Sampdoria 3-2; Genoa-Sassuolo 1-0; Milan-Crotone 1-0 : TORINO - Uno strepitoso Immobile lancia la Lazio in zona Champions con un poker alla Spal. Il Benevento festeggia la Befana con la seconda vittoria in Serie A, e sale a quota 7. Bonucci firma il primo ...

Milan - Bonucci si sciacqua la bocca col Crotone : 1-0 Foto Napoli - dominio e tanta fatica contro il Verona : 2-0 : Il difensore rossonero trova la sua prima rete con la nuova squadra complice un errore del portiere Cordaz ed esulta con il consueto gesto. Annullato con Var un gol a Kessie

Var in Milan Crotone/ Video : annullato il gol di Kessie - convalidato quello di Koulibaly in Napoli Verona : Il Video del gol annullato in Milan Crotone: il Var cambia la decisione dell'arbitro in merito a quello che sarebbe stato il potenziale raddoppio rossonero, firmato da Franck Kessie(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 16:48:00 GMT)

Crotone - doppio colpo dal Napoli : Zenga prova il doppio colpo dal Napoli : stando a Il Corriere dello Sport a gennaio il Crotone proverà a prendere Emanuele Giaccherini e Lorenzo Tonelli .

Crotone : suggestione di mercato - si guarda in casa Napoli Video : #Crotone e Napoli, una gara tra squadre vicine geograficamente ma distanziate in classifica da un distacco in termini di punti incolmabile. I partenopei sono riusciti a portare a casa tre punti importantissimi nella gara dello stadio comunale Ezio Scida, grazie a una nuova rete firmata dal centrocampiata Marek Hamsik. Un titolo campione d'inverno che non concede nulla se non il prestigio di aver chiuso in testa la prima parte della stagione. In ...

Crotone : suggestione di mercato - si guarda in casa Napoli : Crotone e Napoli, una gara tra squadre vicine geograficamente ma distanziate in classifica da un distacco in termini di punti incolmabile. I partenopei sono riusciti a portare a casa tre punti importantissimi nella gara dello stadio comunale "Ezio Scida", grazie a una nuova rete firmata dal centrocampiata Marek Hamsik. Un titolo campione d'inverno che non concede nulla se non il prestigio di aver chiuso in testa la prima parte della stagione. In ...

Il Napoli di Hamsik batte il Crotone ed è campione d'inverno Video : Nel match che ha aperto la diciannovesima giornata del girone d'andata il Napoli ha battuto in trasferta il Crotone con una rete di Marek Hamsik fresco di record di reti in maglia azzurra [Video]. Con il brindisi di Capodanno alle porte, il Napoli sceso in campo all'Ezio Scida di Crotone è stato un po' meno spumeggiante del solito. Gli azzurri però, si sono rivelati estremamente concreti nel portare a casa gli ultimi 3 punti disponibili del ...

Il Napoli di Hamsik batte il Crotone ed è campione d'inverno : Nel match che ha aperto la diciannovesima giornata del girone d'andata il Napoli ha battuto in trasferta il Crotone con una rete di Marek Hamsik (fresco di record di reti in maglia azzurra). Con il brindisi di Capodanno alle porte, il Napoli sceso in campo all'Ezio Scida di Crotone è stato un po' meno spumeggiante del solito. Gli azzurri però, si sono rivelati estremamente concreti nel portare a casa gli ultimi 3 punti disponibili del 2017, ...

Video/ Crotone Napoli (0-1) : highlights e gol della partita. Zenga contrariato (Serie A 19^ giornata) : Video Crotone Napoli (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita valida nella 19^ giornata della Serie A e giocata tra le mura dello stadio Ezio Scida.(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 12:06:00 GMT)

Napoli strepitoso contro il Crotone - ed è Campione d'inverno : Un Napoli strepitoso quello di ieri contro il Crotone. La squadra di Maurizio Sarri non delude e, nell'anticipo della 19esima giornata di serie A, porta a casa tre punti preziosi aggiudicandosi il ...

Video/ Crotone Napoli (0-1) : highlights e gol della partita. Il commento di Sarri (Serie A 19^ giornata) : Video Crotone Napoli (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita valida nella 19^ giornata della Serie A e giocata tra le mura dello stadio Ezio Scida.(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 11:06:00 GMT)