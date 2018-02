Napoletani scomparsi - la polizia messicana : «Russo utilizzava falso nome» : Uno dei tre italiani scomparsi alla fine di gennaio nello Stato di Jalisco, nell'ovest del Messico, avrebbe utilizzato un'identità falsa, facendosi passare per cittadino messicano. A...

Napoletani scomparsi in Messico : tre arresti in polizia : È dal 31 gennaio che non si hanno più notizie dei tre venditori Napoletani impegnati in Messico, Vincenzo Cimmino (29 anni), Raffaele e Antonio Russo (60 e 25 anni). Ieri sera è stata data comunicazione che tre agenti di polizia di stanza nella città di Tecalitlan sono stati arrestati. Sono accusati di aver consegnato i tre italiani ad un'organizzazione criminale locale, il Cartel Jalisco Nueva Generación, tra i più potenti della nazione. Non è ...

Messico - i tre Napoletani scomparsi 'ceduti' dalla polizia ai clan locali : Tre agenti della polizia locale di Tacalitlan sono stati arrestati e le forze della polizia federale sono a caccia del capo di quegli agenti, Hugo Enrique Martínez Muñiz che ha fatto perdere le ...

Napoletani scomparsi in Messico - arrestati tre agenti della polizia : Napoletani scomparsi in Messico, arrestati tre agenti della polizia I tre uomini, originari di Napoli, sarebbero stati ceduti a un gruppo armato di quelli che spadroneggiano nella zona Continua a leggere L'articolo Napoletani scomparsi in Messico, arrestati tre agenti della polizia sembra essere il primo su NewsGo.

Napoletani scomparsi in Messico c'è la svolta : arrestati tre poliziotti : C'è una svolta nelle indagini sulla scomparsa dei tre Napoletani in Messico. Secondo fonti di stampa locali sarebbero stati tratti in arresto tre agenti della polizia locale di Tecalitlan mentre il ...

Napoletani scomparsi in Messico c'è la svolta : arrestati tre poliziotti : C'è una svolta nelle indagini sulla scomparsa dei tre Napoletani in Messico. Secondo fonti di stampa locali sarebbero stati tratti in arresto tre agenti della polizia locale di...

Napoletani scomparsi in Messico - svolta nell'inchiesta : indagati 33 poliziotti : Trentatré agenti di polizia sotto interrogatorio. Nel Messico delle efferate violenze che si consumano quotidianamente ai danni di tanti innocenti, nel paese che si contende il tragico primato...

Napoletani scomparsi in Messico - la rabbia della famiglia : 'Procura ferma - indaga sulle dicerie...' : 'La procura di Guadalajara indugia su dicerie legate agli interessi dei nostri cari in Messico per coprire il loro insuccesso e la situazione di stallo nelle operazioni di ricerca'. È la denuncia dei ...

Tre Napoletani scomparsi in Messico : inchiesta su 33 poliziotti di Tecalitlan : La magistratura messicana ha avviato indagini per verificare se la polizia sia coinvolta nella scomparsa - il 31 gennaio a Tecalitlan, nello stato di Jalisco - dei tre napoletani: Raffaele Russo, il ...

Napoletani scomparsi a Tecalitlán - il Messico chiede all'Italia la loro fedina penale : E' ancora un mistero il caso dei tre Napoletani scomparsi nello stato di Jalisco, in Messico. Di loro non si hanno più notizie dallo scorso 31 gennaio e

Il giallo dei tre Napoletani scomparsi in Messico : spunta la pista dei narcos : Un vuoto di quattro ore. Un viaggio misterioso. E una vana, disperata ricerca trasformatasi in qualcosa che assomiglia sempre di più ad una trappola ben congegnata. Ecco i tre punti oscuri intorno ai ...

Tre Napoletani scomparsi in Messico/ Il figlio Francesco Russo : "Ho paura - questo è un paese corrotto" : Tre napoletani scomparsi in Messico, il figlio Francesco Russo: "Ho paura, questo è un paese corrotto". Le ultime notizie sul giallo, a partire da quello delle telefonate tra i familiari(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 17:49:00 GMT)

Messico - la famiglia dei Napoletani scomparsi : “Battere pista polizia locale”. E spuntano altri 3 casi ancora irrisolti : Morti o svaniti nel nulla senza un’apparente spiegazione. Il caso dei tre napoletani scomparsi in Messico da 20 giorni riporta alla mente altre vicende avvenute in passato e che hanno come protagonisti altri cittadini napoletani. Fatti che non hanno alcun legame con la cronaca odierna, ma che non possono non aggiungere angoscia in queste ore di totale assenza di notizie da parte delle autorità messicane. L’ambasciata italiana è stata mobilitata ...

Napoletani scomparsi in Messico Striscione al San Paolo : 'Liberateli' : 'Liberate i Napoletani in Messico': è lo Striscione di solidarietà con i tre italiani di cui non si hanno notizie dal 31 gennaio esposto oggi in curva A allo stadio San Paolo, durante il match di ...