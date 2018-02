calcioweb.eu

: #Murillo non rimpiange l'#Inter: il colombiano come #Kondogbia, ecco le sue parole - CalcioWeb : #Murillo non rimpiange l'#Inter: il colombiano come #Kondogbia, ecco le sue parole - modenainterista : Murillo: 'Lasciare l'Inter per andare al Valencia non è stata una follia' - internewsit : Murillo: 'Addio Inter per Valencia? Scelta positiva, non pazzia' - -

(Di venerdì 23 febbraio 2018) Qualche giorno fa è stato il turno di, ora anche Jaisonè tornato a parlare della sua esperienza con l’Inter.il francese anche ilnondi aver lasciato i nerazzurri.le dichiarazioni del difensore ai microfoni del canale‘WinSports’: “Qui sono molto felice. La gente magari pensa che passare dalal Valencia sia una cosa da pazzi, ma non è assolutamente così. A mio parere è stata una mossa molto positiva, sono in una grande squadra che compete in uno dei migliori campionati al mondo. La mia intenzione è tornare in alto, ci sto riuscendo, sono felice per me ma anche per i risultati che stiamo ottenendo con la squadra”. L'articolononl’Inter: ille suesembra essere il primo su CalcioWeb.