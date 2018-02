MotoGp Honda | Cecchinello | «Nakagami va forte»

MotoGp Honda - Marquez : « Ci sarà da lavorare sodo in Qatar» : Vogliamo combattere per le prime posizioni anche quest'anno, e cercheremo di mettere su un bello spettacolo per i nostri tifosi qui e in tutto il mondo '. Pedrosa e Marquez presentano la nuova RC213V ...

MotoGp : svelata la Honda 2018 : ROMA, 20 FEB - La Honda ha svelato la livrea della nuova RC213V 2018, la moto con cui gli spagnoli Marc Marquez e Dani Pedrosa cercheranno il tris mondiale dopo i titoli 2016 e 2017. Dopo Ducati, ...

MotoGp - ecco la Honda di Marquez e Pedrosa : MotoGP, ecco la Honda di Marquez e Pedrosa E’ stata svelata a Jakarta la nuova Honda RC213V, che con Marquez e Pedrosa dovrà difendere il titolo MotoGP conquistato lo scorso anno. Continua a leggere L'articolo MotoGP, ecco la Honda di Marquez e Pedrosa sembra essere il primo su NewsGo.

MotoGp - ecco la nuova Honda. Marquez Può farmi volare in tutti i circuiti : Lotteremo per regalare una stagione spettacolare a tutti i nostri tifosi sparsi nel mondo'. Sarà una Honda HRC un po' meno 'italiana', dopo l'addio del torinese Livio Suppo, il team principal che ...

MotoGp - Presentata a Jakarta la nuova livrea del team Honda Repsol [Foto] : ... che ha poi aggiunto: 'Dal punto di vista di un pilota, è bello vedere i tifosi che si godono il nostro sport così tanto, e che condividono la nostra passione. Abbiamo avuto anche una buona ...

MotoGp - Mondiale 2018 : presentata la nuova Honda. Marc Marquez : 'Siamo pronti per lottare anche in questa stagione' : Lavoreremo duro anche in Qatar e saremo pronti per lottare anche nella prossima stagione , per soddisfare i tifosi di tutto il mondo '. La sensazione è infatti che la Honda e Marquez saranno di nuovo ...

MotoGp - Mondiale 2018 : presentata la nuova Honda. Marc Marquez : “Siamo pronti per lottare anche in questa stagione” : L’avevamo già conosciuta nei test di Sepang e Buriram ma ora è stata svelata ufficialmente. La Honda ha presentato la versione 2018 della RC213V, la moto con cui Marc Marquez e Dani Pedrosa correranno il prossimo Mondiale. La presentazione è avvenuta a Giacarta, in Indonesia, come è ormai tradizione da quattro anni a questa parte. “È un vero piacere essere di nuovo qui in Indonesia per il lancio della nuova moto, un paese importante ...

MotoGp - Honda 2018 : tutte le immagini della RC213V : Dopo Ducati, Yamaha e Suzuki l'avvicinamento al Mondiale 2018 è proseguito con il team del campione del mondo in carica: svelata la RC213V, la moto con cui Marc Marquez andrà a caccia del terzo titolo ...

MotoGp Honda - Pedrosa e Marquez presentano la nuova RC213V : TORINO - L'attesa per i fan della Honda è finita. Oggi a Jakarta è stata svelata la nuova RC213V. La presentazione ufficiale è arrivata dopo quelle di Ducati, Yamaha e Suzuki. La moto scenderà in ...

MotoGp Honda - Morbidelli : «Importante fare progressi continui» : ROMA - Prosegue l'apprendistato nella categoria regina per Franco Morbidelli, che ha svolto con regolarità il proprio lavoro di messa a punto della moto. L'obiettivo principale delle prove sulla pista ...

MotoGp Honda - Marquez : «Abbiamo lavorato tantissimo» : TORINO - Ottima prestazione di Marc Marquez nei tre-giorni di test in Thailandia dove ha segnato il terzo miglior tempo. Il pilota della Honda, sul circuito di Buriram, ha dimostrato di essere in ...

MotoGp Test Thailandia : Honda al top con Pedrosa : Sul nuovo tracciato a Buriram, si è svolta la seconda sessione di Test stagionali. Si conferma alla grande l’Honda seguita dalla Ducati. In difficoltà la Yamaha, indietro con l’elettronica Un circuito nuovo per tutti. In quel di Buriram, tra le sette curve di una pista lunga poco più di quattro chilometri, sono scesi per i Test Márquez & co. Tre giorni di fuoco in cui moto e piloti hanno date il meglio di sé. Con risultati ...

MotoGp - Marquez entusiasta della Honda : 'in alcune aree è nettamente migliorata. Test? Preferisco le gare' : Marc Marquez entusiasta dei progressi mostrati dalla Honda, la Casa giapponese sembra aver addirittura migliorato la moto campione del mondo Ultima giornata di test ufficiali di MotoGp sul nuovo circuito di Buriram, in Thailandia. I piloti della categoria regina hanno girato per l'ultimo giorno al Chang International Circuit per ...

MotoGp Honda - Marquez ne fa 25 : «Continuiamo così» : Il campione del mondo in carica è apparso raggiante al termine di una giornata dove ha girato moltissimo per provare diverse novità nella moto: 'Oggi è stata una buona giornata. Abbiamo provato ...