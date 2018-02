Molestie | vicepremier australiano si dimette dal governo

Molestie sessuali e foto porno Si dimette il vicepremier Uk : Terremoto a Downing Street. Damian Green, deputato conservatore e vicepremier nel governo di Theresa May, si è dimesso in seguito all'indagine interna che ha scoperto materiale pornografico nel suo ...

Damian Green - si dimette il vicepremier della Gran Bretagna dopo le accuse di Molestie : Damian Green, numero due dell’esecutivo britannico guidato da Theresa May si è dimesso. Lo scrive la Bbc. Green era finito nella bufera per un archivio di foto porno che era stato trovato anni fa nel suo computer di deputato a Westminster. Il politico si è dimesso dopo la rivelazione di affermazioni “inesatte e fuorvianti” su ciò che sapeva sulla denuncia nei suoi confronti per pornografia. Nella sua lettera di dimissioni – ...

