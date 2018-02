Mitsubishi al Salone di Ginevra presenta l’Outlander PHEV

laragnatelanews

(Di venerdì 23 febbraio 2018)Motors Corporation (MMC) presenterà all’88 °Internazionale dell’auto di, ( 6 – 18 marzo 2018): la prima mondiale del nuovo modello 2019 Outlander, che verrà commercializzato nel Mercato Europeo questo inizio autunno. Il nuovo Outlanderè tra le industrie automobilistiche di maggiore esperienza nel Fuoristrada e nella trazione integrale. Già nel 1936 la PX33 è stata prima auto giapponese a trazione integrale e lontana progenitrice dei Fuoristrada e Suv moderni. Tale trazione ha reso famosa in Europa e Italia modelli quali il Pajero (che ha avuto con Pininfarina un acclamata affermazione per la sua originalità). Nel 2013, con un bagaglio di 80 anni di esperienza in 4WD, 50 anni di ricerca e sviluppo nell’elettromobilità e 30 anni di tecnologia di controllo integrale a ruote motrici, MMC ha lanciato ...