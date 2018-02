Mirabelli : Non immagino Milan senza Rino : ANSA, - MilanO, 22 FEB - "Non riesco a immaginare un Milan senza Gattuso". Suonano come una conferma per la prossima stagione, i complimenti del ds dei rossoneri Massimiliano Mirabelli all'allenatore, ...

Mirabelli : 'Non immagino un Milan senza Gattuso' : 'Non riesco a immaginare un Milan senza Gattuso'. Suonano come una conferma per la prossima stagione i complimenti del ds rossonero Massimiliano Mirabelli all'allenatore, promosso a novembre dalla ...

Mirabelli : Il Milan una società virtuosa : MilanO, 22 FEB - "Le voci sui problemi della proprietà? Non viviamo quello che si dice, siamo una società abbastanza virtuosa, non abbiamo problemi con niente e nessuno, talvolta paghiamo prima. Un po'...

Mirabelli : Non immagino Milan senza Rino : MilanO, 22 FEB - "Non riesco a immaginare un Milan senza Gattuso". Suonano come una conferma per la prossima stagione, i complimenti del ds dei rossoneri Massimiliano Mirabelli all'allenatore, ...

Mirabelli : Il Milan una società virtuosa : ANSA, - MilanO, 22 FEB - "Le voci sui problemi della proprietà? Non viviamo quello che si dice, siamo una società abbastanza virtuosa, non abbiamo problemi con niente e nessuno, talvolta paghiamo ...

Mirabelli : Non immagino Milan senza Rino : ANSA, - MilanO, 22 FEB - "Non riesco a immaginare un Milan senza Gattuso". Suonano come una conferma per la prossima stagione, i complimenti del ds dei rossoneri Massimiliano Mirabelli all'allenatore, ...

Milan - Mirabelli : 'Gattuso non è un traghettatore - farà grandi cose' : Massimiliano Mirabelli lancia Gattuso. Prima del match di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, il direttore sportivo rossonero ha parlato del futuro dell'allenatore, ammettendo: "Non ...

Mirabelli : 'Non vedo un Milan senza Gattuso - spero resti molti anni' : A pochi minuti dal fischio d'inizio di Milan-Ludogorets , ritorno dei sedicesimi di Europa League, , il ds rossonero Massimiliano Mirabelli è intervenuto a Sky Sport : 'Siamo sereni, Gattuso un po' meno: è tesissimo come sempre, lui è sempre sul pezzo'. DONNARUMMA - 'E' un patrimonio del Milan e di tutto il calcio italiano, è un giocatore importante e va ...

Milan - Mirabelli parla del futuro : da Gattuso a Cutrone e Donnarumma : Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo del Milan, è stato intervistato da Sky Sport prima della gara contro il Ludogorets. L’argomento principale è stato il futuro di Gattuso: “Non abbiamo mai parlato di traghettatore, ero convinto che Gattuso potesse dare qualcosa di importante, altrimenti non avremmo fatto questa scelta. Gattuso ha preso una situazione difficilissima, vorrei vedere Gattuso lavorare dal primo giorno di ritiro, ...

Milan - affari con la Juventus? Mirabelli vuole un top player della Ligue 1 Video : La sessione di calciomercato invernale [Video] è terminata ormai da qualche settimana ma i top club di Serie A non si sono fermati. Dopo aver 'bloccato' Ivan Strinic a parametro zero [Video], il #Milan sta continuando a lavorare per la prossima stagione. La linea che sta tracciando Massimiliano Mirabelli è abbastanza chiara: acquisti mirati e occasioni low cost. Oltre ai vari giocatori in scadenza di contratto il prossimo giugno, il direttore ...

Milan - arrivano bordate da un ex : 'Lì non torno' - salta il piano di Mirabelli? Video : Il #Milan ha ripreso a lavorare e a pensare al campionato dopo il pareggio di Udine. Si sapeva che la formazione friulana fosse in forma e c'era la consapevolezza che la spedizione in Friuli potesse riservare delle insidie, ma allo stesso tempo esiste la convinzione che, di questi tempi, un pareggio esterno, anche contro una buona formazione, rischia di avere effetti deleteri. Lo ha detto lo stesso Gattuso che nella situazione in cui il Milan si ...

Calciomercato Milan - Mirabelli proiettato a giugno : avviati i contatti per Depay - ostacolo United : Calciomercato Milan – Il Milan sta trovando una certa continuità di risultati, la mano di Gattuso comincia a vedersi. L’obiettivo dei rossoneri è quello di arrivare il più avanti possibile in tutte le competizioni, con il sogno Champions che non è ancora sfumato. Intanto Massimiliano Mirabelli sta già pensando al mercato estivo. Il ds rossonero monitora Strinic e Meyer, due giocatori che hanno il contratto in scadenza a giugno e che ...

Milan - Mirabelli su Gattuso : “Qui per dieci anni” : Milan, Mirabelli: “Non cerchiamo sostituti” Era il 27 Novembre, quando Montella fu esonerato dal Milan, al suo posto subentro Gennaro Gattuso. Il tecnico rossonero, non ha iniziato nei migliori dei modi la sua avventura sulla panchina del Milan, per esempio, pareggiando con il Benevento, o perdendo 3-o contro il Verona. Poi, la squadra di Gattuso ha cambiato registro. Dopo il ritiro natalizio della squadra, il Milan ha battuto in ...

Mirabelli - MILAN/ "Gattuso ha cambiato il Milan - ambiamo a qualcosa di importante!" : Parla MIRABELLI: "Gattuso ha cambiato il Milan, siamo in corsa per tutto". Il direttore sportivo rossonero elogia il tecnico e fa il punto sugli obiettivi stagionali(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 01:18:00 GMT)