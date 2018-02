Milano | donna investita da moto | è grave

Milano Moda Donna - Prada sfida le insidie della notte : Un collegamento molto attuale col mondo in cui viviamo che non poteva lasciare indifferente Miuccia Prada che ha sfilato la collezione del prossimo inverno a Milano Moda Donna sulla Torre bianca alla ...

Milano Moda Donna : dal logo di Fendi al fluo di Prada. Il best of della terza giornata : Non si sono ancora affievoliti gli entusiasmi, le polemiche e i clamori suscitati dalla sfilata di Gucci (teste mozzate, sale operatorie e cuccioli di drago, in buona ma approssimativa sintesi), che già a Milano è tempo di parlare d’altro. Perché se la Moda corre veloce, la Settimana della Moda lo fa ancora di più. E quel che ieri era novità, oggi pare già vecchio abbastanza per lasciare il posto a nuovo materiale degno di discussione ...

Milano MODA DONNA FASHION WEEK 2018/ Gucci e i suoi Cyborg sconvolgono : "Sono felice di essere nato ibridato" : MILANO MODA DONNA, FASHION WEEK autunno inverno 2018/2019: è partito uno dei più importanti eventi del settore, ecco il programma di oggi con le sfilate di Prada e Fendi.(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 11:56:00 GMT)

Milano Moda Donna : da Gucci a Moschino - il best of della seconda giornata : Ufficialmente, la Settimana della Moda di Milano dedicata alle collezioni per il prossimo Autunno-Inverno ha preso il via martedì sera, con il mastodontico evento firmato Moncler, grazie al quale la griffe di piumini (e non solo) deluxe ha voluto urbi et orbi raccontare il proprio nuovo, entusiasmante e convincente corso. Una svolta così importante nella storia del brand, da smuovere persino – tra le altre – sua Maestà Naomi ...

Milano Moda Donna : non abbiamo bisogno di sorprese : Tutto sta, ora, nel sapersela giocare bene. Milano potrebbe tornare a essere la vera capitale mondiale della Moda. O, almeno, a contendere a Parigi questo invidiabile primato – che oggi detiene saldamente, va ammesso – senza false modestie e inutili e controproducenti complessi d’inferiorità. E non è solo un surplus di ottimismo (né di sciovinismo) a spingerci a lasciarci andare a questa profezia, travestita da speranza. Perché ...

Inaugura il Centro Milano donna in viale Faenza 29 : Il Municipio 6 invita i cittadini all’Inaugurazione del Centro Milano Donna. La struttura aprirà in viale Faenza 29 (ex anagrafe),

Parov Stelar a Milano nel 2018 per la Festa della Donna : biglietti in prevendita per lo show dell’8 marzo : Parov Stelar a Milano nel 2018 approda all'Alcatraz per festeggiare tutte le donne. Si prospetta quindi una serata di grande divertimento, con un soft drink offerto a tutte le donne maggiorenni che si presenteranno con regolare biglietto d'ingresso. Le dame presenti saranno omaggiate con un Chupito gratis. I biglietti per assistere al concerto di Parov Stelar sono attualmente in prevendita su Vivaticket e TicketOne. Nel primo caso, si può ...

Milano Moda Donna is coming : E a proposito di location, durante il corso di questa edizione saranno protagoniste anche due nuovi spazi: le Cavallerizze al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia, che diventerà nuovo ...

Milano - torna a sfilare la moda donna. Tra collezioni - eventi e star : Moncler gioca d'anticipo: martedì 20 febbraio debutta con un appuntamento, in piazza VI Febbraio, «tecnologico e sorprendente» , finora segreto, . Tommy , Hilfiger, ha scelto Milano come tappa del ...

Milano - sasso contro auto : donna morì perché colpita e non per infarto : È morta perché colpita direttamente dal sasso, e non per un infarto causato dallo choc come si era ipotizzato inizialmente, Nilde Caldarini, la 62enne che era, assieme a quattro amici, nell’auto centrata il 10 novembre scorso da una pietra lanciata da un terrapieno a lato di una strada a Cernusco sul Naviglio (Milano). La causa del decesso è stata accertata da una consulenza medico-legale, non ancora depositata e disposta dal pm Silvia Bonardi, ...

Milano moda donna dal 20 al 26 febbraio - 64 sfilate e 92 presentazioni : ... parte integrante del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci. Lo Spazio Cavallerizze, nuovo Fashion Hub di Milano moda donna, riunirà inoltre in unico spazio: vip lounge, ...

Illycaffè protagonista a Milano Moda Donna : ... accogliendo con le note inconfondibili del suo blend, gli ospiti del Fashion Hub Market che anima quest'anno la Sala Cavallerizze del Museo della Scienza e della Tecnica. In perfetta continuità con ...

Milano MODA DONNA. UNA GRANDE MOSTRA SUL MADE IN ITALY E 64 SFILATE DANNO IL VIA ALLA SETTIMANA DELLA MODA 2018 : ... parte integrante del Museo Nazionale DELLA Scienza e DELLA Tecnologia Leonardo da Vinci. Lo Spazio Cavallerizze, nuovo Fashion Hub di MILANO MODA Donna, riunirà inoltre in unico spazio: vip lounge, ...

Moncler e Tommy Hilfiger a Milano Donna : Milano, 8 FEB - L'appuntamento top secret di Moncler, l'evento da 5000 invitati di Tommy Hilfiger, la mostra 'Italiana' per i 60 anni della Camera nazionale della moda italiana , Cnmi, e le ...