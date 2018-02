MICHELLE HUNZIKER | L' INTERVISTA DI MAURIZIO COSTANZO Il rapporto con Eros Ramazzotti

MICHELLE HUNZIKER svela a L’Intervista in che rapporti è con Eros Ramazzotti e qual è la canzone che ama di più del cantante : L’Intervista a Michelle Hunziker: in che rapporti è con Eros Ramazzotti Archiviate le fatiche del Festival di Sanremo, Michelle Hunziker è tornata in tv. A L’Intervista di Maurizio Costanzo la conduttrice svizzera ha ripercorso le tappe più importanti della sua vita. Tra le tante pure il grande amore con Eros Ramazzotti, durato ben sette anni […] L'articolo Michelle Hunziker svela a L’Intervista in che rapporti è con Eros ...