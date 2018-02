' Mi vivi dentro' | Wondy torna in libreria raccontata dal marito

“Pulcini maltrattati e tritati vivi”. Dentro l’incubatoio dove nascono i polli da carne : la videoinchiesta di Essere animali : L’associazione “Essere animali” ha diffuso per la prima volta in Italia un video realizzato all’interno di un incubatoio, dove nascono i pulcini che saranno poi allevati come polli da carne. Un’infiltrata dell’associazione ha lavorato in una grande azienda italiana on incognito, e ha avuto la possibilità di filmare con una telecamera nascosta il primo giorno di vita dei pulcini, gettati sopra rulli industriali. “Così ...