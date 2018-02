Meteo | oggi arriva Burian | dove e quando farà più freddo Le possibili conseguenze sul

Burian - allerta Meteo/ Neve in Liguria e al nord : pioggia al sud - previsioni e allarme maltempo : L'Italia nella morsa del Burian: è questa la previsione dei meteorologi sulla corrente d'aria gelida proveniente dalla Russia, domenica 25 febbraio l'apice(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 14:55:00 GMT)

Meteo. Pioggia e temporali in provincia di Trapani. Allerta della Protezione Civile : Saranno due giorni molto bagnati in provincia di Trapani dove già da oggi sono attesi rovesci copiosi. Il tempo non è buono. Sono previsti temporali. La Protezione Civile siciliana ha diramato una ...

Meteo - pioggia battente e fiumi sotto osservazione : Montone ostruito dai rami : pioggia battente su tutto il Forlivese e i fiumi finiscono sotto osservazione. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato una nuova allerta 'gialla' per criticità idraulica e idrogeologica. ...

Maltempo : allerta Meteo - in arrivo pioggia e neve : Una nuova perturbazione di origine atlantica raggiungerà nelle prossime ore l'Italia portando piogge e temporali su buona parte del paese e nevicate sulle regioni centrali. Sulla base delle ...

Allerta Meteo - in arrivo pioggia e neve : ANSA, - ROMA, 17 FEB - Una nuova perturbazione di origine atlantica raggiungerà nelle prossime ore l'Italia portando piogge e temporali su buona parte del paese e nevicate sulle regioni centrali. ...

Meteo - le previsioni per il weekend : pioggia in arrivo : Che tempo ci aspetta nel prossimo fine settimana? Deboli perturbazioni potrebbero portare pioggia in varie regioni. Nel corso del weekend un moderato centro depressionario, proveniente dal Mediterraneo...

Previsioni Meteo - l’Inverno si scatena : tanta NEVE al Centro/Sud tra oggi e domani - ma occhio al GELO in arrivo tra fine Febbraio e inizio Marzo! : Previsioni Meteo – I lettori di MeteoWeb avranno notato l’insistenza, nei nostri editoriali, nel ritenere questa seconda parte di inverno quella che riscatterà l’intera stagione 2017/2018, in termini di freddo e NEVE. Una stagione fino a tutto gennaio pressoché amorfa in riferimento a eventi tipicamente invernali. Ebbene, già Febbraio sta mostrando ben altro piglio, con piogge diffuse e aria senz’altro più rigida in via generale. Ma lo ...

Previsioni Meteo - l’Inverno fa sul serio : inizia oggi la settimana più fredda dell’anno - forte maltempo e tanta neve fino a Giovedì : 1/23 ...

Acireale - Ct - : migliora il Meteo - oggi l'uscita dei carri allegorici : Domenica 11 febbraio diretta streaming su Facebook a partire dalle 15.30. La Fondazione Carnevale Acireale ringrazia gli sponsor: Decò " Gruppo Arena, Credito Siciliano, SAC " Società Aeroporto ...

Meteo : oggi maltempo all'estremo sud e sulla Sicilia orientale : Roma, 10 feb. , askanews, Un'area di bassa pressione si è intensificata, spostandosi sullo Ionio, determinando tempo perturbato soprattutto all'estremo Sud e nel nord-est della Sicilia. Sulle regioni ...

Allerta Meteo Lazio : maltempo da oggi per le successive 36 ore : “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che da oggi pomeriggio e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio ‘precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sul Lazio meridionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti ...

Meteo : forte peggioramento oggi - maltempo su molte regioni - AGGIORNAMENTI : forte guasto del tempo sull'Italia. Vasta perturbazione atlantica in arrivo con piogge e temporali. Meteo Italia/ Una nuova perturbazione, decisamente più forte delle precedenti, sta raggiungendo...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : nuova perturbazione - pioggia e neve in arrivo : “Una nuova perturbazione interesserà la regione nella seconda parte della giornata di martedì 6-2-2018 con precipitazioni diffuse su tutto il territorio ad iniziare dal settore occidentale in estensione ed intensificazione sul settore centro-orientale dalla sera. Si prevede una quota neve inizialmente medio alta (oltre 600-800 metri) in abbassamento in serata fino ai 200-300 metri nelle province di Piacenza e Parma mentre la quota neve è ...