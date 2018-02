Messico | i tre napoletani scomparsi ' ceduti' dalla polizia ai clan locali

Napoletani scomparsi in Messico - arrestati tre agenti della polizia : Napoletani scomparsi in Messico, arrestati tre agenti della polizia I tre uomini, originari di Napoli, sarebbero stati ceduti a un gruppo armato di quelli che spadroneggiano nella zona Continua a leggere L'articolo Napoletani scomparsi in Messico, arrestati tre agenti della polizia sembra essere il primo su NewsGo.

Napoletani scomparsi in Messico c'è la svolta : arrestati tre poliziotti : C'è una svolta nelle indagini sulla scomparsa dei tre Napoletani in Messico. Secondo fonti di stampa locali sarebbero stati tratti in arresto tre agenti della polizia locale di Tecalitlan mentre il ...

Chi l'ha visto - anticipazioni 21 febbraio : tre italiani scomparsi in Messico e Jessica Faoro i casi

Tre napoletani scomparsi in Messico : inchiesta su 33 poliziotti di Tecalitlan : La magistratura messicana ha avviato indagini per verificare se la polizia sia coinvolta nella scomparsa - il 31 gennaio a Tecalitlan, nello stato di Jalisco - dei tre napoletani: Raffaele Russo, il ...

A «Chi l'ha Visto?» il caso dei tre italiani scomparsi in Messico

Il giallo dei tre napoletani scomparsi in Messico : spunta la pista dei narcos : Un vuoto di quattro ore. Un viaggio misterioso. E una vana, disperata ricerca trasformatasi in qualcosa che assomiglia sempre di più ad una trappola ben congegnata. Ecco i tre punti oscuri intorno ai ...

Chi l'ha visto? torna in onda oggi, mercoledì 21 febbraio, su Raitre. Federica Sciarelli conduce una puntata dedicata alla scomparsa di tre italiani in Messico.

Tre napoletani scomparsi in Messico/ Il figlio Francesco Russo : "Ho paura - questo è un paese corrotto" : Tre napoletani scomparsi in Messico, il figlio Francesco Russo: "Ho paura, questo è un paese corrotto". Le ultime notizie sul giallo, a partire da quello delle telefonate tra i familiari(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 17:49:00 GMT)

Tre italiani scomparsi in Messico - i familiari : "Li fanno marcire in carcere" : Sono scomparsi in Messico: di loro non si hanno notizie dal 31 gennaio scorso. Dove sono Raffaele Russo, suo figlio...

Messico - nessuna traccia dei tre italiani scomparsi. Gli ultimi messaggi - il gps dell’auto e la pista che porta alla polizia messicana : Secondo i familiari sono stati rapiti, anche se a oggi non è stato chiesto alcun riscatto, ma la verità è che non c’è alcuna traccia dei tre napoletani scomparsi in Messico il 31 gennaio scorso, il 60enne Raffaele Russo, il figlio Antonio, 25 anni e il nipote Vincenzo Cimmino, 29 anni. I tre si trovavano nella zona di Tecalitlan, nello Stato di Jalisco, terra dei narcos. La Procura di Roma ha avviato un fascicolo di indagine, al momento senza ...

Aperta un'inchiesta sulla scomparsa dei tre cittadini italiani in Messico : Le autorità messicane hanno aperto un'inchiesta sulla scomparsa di tre italiani scomparsi nello stato di Jalisco...

Tre napoletani scomparsi in Messico : i familiari accusano la polizia : Diciannove giorni senza più notizie. Un?eternità. Ora dopo ora, i familiari dei tre desaparecidos napoletani dei quali non si hanno più tracce dal 31 dicembre scorso...