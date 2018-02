Mediaset vince il ricorso contro Dailymotion | via i video illeciti su “Isola dei Famosi”

Ascolti tv - vince C’è posta per te - serata Mediaset : Dopo lo strapotere di Sanremo e le vittorie di Montalbano e della fiction su Fabrizio De Andrè con Luca Marinelli il biscione tora un sospiro di sollievo. La quinta puntata di C’è posta per Te su Canale 5, con ospiti proprio i vincitori di Sanremo Ermal Meta e Fabrizio Moro, ha vinto la gara degli Ascolti del sabato sera con 5 milioni 363 mila spettatori pari al 28.3% di share. Su Rai1 il film di Leonardo Pieraccioni Il professor ...

Calcio in tv diritti serie A : vince Mediapro - Sky e Mediaset senza pallone Video : Ora è ufficiale: il network spagnolo Mediapro [Video] si è aggiudicato i diritti del #Calcio in tv italiano, la serie A [Video], per il triennio 2018 - 2021, sborsando 1.050.001.000 euro e superando dunque, di mille euro, la base d'asta. E ora? Sky e Mediaset restano senza Calcio. Ma la televisione che fa capo a Rupert Murdoch ha gia' presentato diffida alla Lega Calcio e spera di poter riaprire i giochi, estromettendo di fatto i concorrenti ...