Matteo Salvini | vietato farlo parlare | la vergogna dei centri sociali a Pisa | guerriglia

Laura Boldrini risponde a Matteo Salvini : 'Hai paura - eh?' : Altre metaforiche botte da orbi tra Matteo Salvini e Laura Boldrini . Il leghista, infatti, ha chiamato i militanti del Carroccio alla manifestazione di sabato: 'Vi aspetto alle 15 in Piazza Duomo a ...

I leader nel nostro studio : Matteo Salvini - segretario della Lega : Sulle armi il leader della Lega afferma: il mio modello non è quello americano, no armi in cattedra; legittima difesa si. E sull'immigrazione: si agli immigrati regolari che pagano le tasse -

Quinta Colonna/ Anticipazioni : Matteo Salvini - Luigi Di Maio e Beatrice Lorenzin ospiti (22 febbraio) : Quinta Colonna, Anticipazioni e ospiti della nuova puntata in onda su Rete 4, con Paolo Del Debbio saranno in studio anche Matteo Salvini, Luigi Di Maio e Beatrice Lorenzin.(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 07:45:00 GMT)

Matteo Renzi e Matteo Salvini - la telefonata e l'accordo sui servizi segreti : Ci sarebbe stata una telefonata tra Matteo Renzi e Matteo Salvini . I due, riporta Huffingtonpost.it, si sarebbero sentiti per far saltare l'operazione del governo attraverso decreto per riconfermare ...

Matteo Renzi disperato : 'Cosa faranno Silvio Berlusconi e Matteo Salvini non appena andranno al governo' : I sondaggi ufficiali sono fermi a venerdì scorso, quelli non pubblicabili sono sul tavolo di Matteo Renzi , e non sono buoni. Per questo nella volata elettorale il segretario del Pd le prova tutte. E ...

Silvio Berlusconi - retroscena su Mattarella : 'Dirà no a Matteo Salvini ministro degli Interni' : Da Sergio Mattarella un no 'ad personam' contro Matteo Salvini . Il retroscena di Ugo Magri sulla Stampa la butta lì con leggerezza, ma la notizia sarebbe clamorosa. Se il centrodestra avrà la ...

In bus per ascoltare Matteo Salvini : parte la carovana irpina : Diversi pullman da tutta la provincia di Avellino partiranno alla volta di Caserta per consentire ai tantissimi sostenitori e simpatizzanti di incontrare Matteo Salvini raggiungendo comodamente e ...

Matteo Salvini snobba Fabio Fazio : 'Mi sta sulle pa**e' : Il noto leader della Lega, molto impegnato in incontri pubblici sia negli svariati salotti televisivi che nelle maggiori piazze di tutta Italia, ha affermato chiaramente che non prenderà parte a 'Che tempo che fa' per via della 'simpatia' che prova nei confronti di Fabio Fazio. Matteo Salvini ha più volte espresso tramite i social quello che pensa sul conduttore 'più pagato della tivù pubblica'. ...Continua a leggere

Matteo Renzi corteggia Silvio Berlusconi : molla Salvini e vieni con me : Mentre Prada rivaluta l' estetica fascista, promuovendo con una mostra di immagini eloquenti l' infausto ventennio, cosa abbastanza stravagante, Matteo Renzi rivolge alla vigilia delle elezioni per il ...

Giorgia Meloni contro Matteo Salvini : "Era dalla D'Urso - ma mi ha detto che doveva stare con la figlia" : Giorgia Meloni se la prende con Matteo Salvini per la sua assenza alla manifestazione anti-inciucio da lei organizzata a Roma."Salvini dice che era più importante sua figlia - afferma la leader di Fratelli d'Italia in un'intervista a Rete Veneta -. Si figuri se a una madre gli si dice che i bambini non sono più importanti, però ieri stava dalla D'Urso, quindi non so se adesso la D'Urso sia la figlia di Salvini, non mi ...

Matteo Salvini contro Matteo Renzi : 'Passa le giornate a parlare di rischio fascismo - ci è o ci fa?' : Una sinistra allo sbaraglio continua ad agitare lo spauracchio del presunto ritorno del fascismo per colpire Matteo Salvini e la Lega. Così, il leader del Carroccio ribatte colpo su colpo. L'ultimo ...