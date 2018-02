Martedì 27 febbraio il The Space Cinema Moderno di Roma ospiterà l' anteprima mondiale del

Allerta meteo - forte maltempo sull’Italia : scuole chiuse in molti Comuni Sabato 24 - Lunedì 26 e Martedì 27 Febbraio [ELENCO LIVE] : Dopo un inverno mite, è adesso emergenza maltempo in tutta Italia con il Burian che fa davvero paura per la prossima settimana: da Domenica un’ondata di gelo farà piombare le temperature su valori polari sopratutto al Nord Italia. E intanto il maltempo sta facendo sul serio già in questo weekend, a causa di un ciclone Mediterraneo accompagnato da forti venti di scirocco che alimenta piogge torrenziali al Centro/Sud. Va da sé che ...

Allerta Meteo Abruzzo - arriva il Burian : lunedì 26 e Martedì 27 febbraio chiuse alcune scuole e università : In previsione dell’arrivo del maltempo, e del “Burian“, con le avverse condizioni Meteo che ne conseguiranno, attese in particolare da domenica, è stata decisa la sospensione delle attività didattiche nelle università di Chieti-Pescara e Teramo: nel primo caso il provvedimento riguarda solo lunedì 26 febbraio, mentre nel secondo caso sia lunedì 26 che martedì 27. In riferimento alle scuole il 26 e 27 febbraio è prevista la ...

E’ Arrivata la Felicità 2 : anticipazioni terza puntata di Martedì 27 febbraio 2018 : E' Arrivata la Felicità 2 - Tezeta Abraham La malattia di Angelica ha invaso l’universo di E’ Arrivata la Felicità: il personaggio interpretato da Claudia Pandolfi ha scoperto di avere un tumore, il linfoma di Hodgkin, e per lei la cosa più difficile non è stata tanto immaginare e pianificare le cure, quanto piuttosto trovare il modo migliore per dirlo alla sua famiglia. Ma non sono solo le figlie, il compagno o i genitori di ...

Ascolti TV | Martedì 20 febbraio 2018. L’Isola torna a crescere (24.1%) - E’ Arrivata la Felicità si ferma al 13.1% : Isola dei Famosi, quinta puntata Su Rai1 l’esordio della seconda stagione di E’ Arrivata la Felicità – in onda dalle 21.33 alle 23.38 – ha conquistato 3.199.000 spettatori pari al 13.1% di share (qui i dati della prima puntata della prima stagione, qui i dati dell’ultima puntata). Su Canale 5 la quinta puntata de L’Isola dei Famosi – dalle 21.37 all’1.20 – ha raccolto davanti al video 4.401.000 ...

Ascolti TV | Martedì 20 febbraio 2018 : Isola dei Famosi, quinta puntata Su Rai1 l’esordio della seconda stagione di E’ Arrivata la Felicità ha conquistato .000 spettatori pari al % di share (qui i dati della prima puntata della prima stagione, qui i dati dell’ultima puntata). Su Canale 5 la quinta puntata de L’Isola dei Famosi ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share (gli Ascolti di una settimana fa, Marcuzzi sotto scacco di Striscia). Su Rai2 ...

Isola 2018 anticipazioni Martedì 27 febbraio : l'eliminato e i nuovi ingressi : Cosa ci rivelano le anticipazioni di martedì 27 febbraio dell'Isola 2018? Franco Terlizzi è una delle rivelazioni di questa edizione, amatissimo dal pubblico a casa e, per questo, riuscirà a superare indenne anche la prossima nomination; a vedersela brutta è invece Nino, che potrebbe essere l'eliminato del 27 febbraio 2018. Non crediamo proprio che Paola Di Benedetto possa perdere al televoto: dalla sua parte ha un gruppo consistente di fan, che ...

This Is Us 2 su Fox Life trasloca di Martedì e parte con la seconda metà di stagione : trama 27 febbraio : Sarebbe dovuta riprendere, a seconda delle fonti, il 26 febbraio o il 5 marzo, ma la programmazione di This Is Us 2 su Fox Life ha stupito tutti con una piega inaspettata: per questa seconda metà di stagione l'appuntamento con la serie NBC si trasferisce di martedì, mantenendo lo slot in seconda serata. Nella serata di oggi, martedì 20 febbraio, è infatti stato trasmesso l'episodio 2x10 "Numero Tre": si tratta dell'ultimo episodio trasmesso ...

Estrazioni del Lotto e del Superenalotto di oggi Martedì 20 febbraio. I numeri vincenti : Estrazione del Lotto di oggi, martedì 20 febbraio 2018. La combinazione vincente del SuperenaLotto: 17 25 52 55 67 75. Tutti i numeri vincenti del 10eLotto e le quote. Jackpot stellare che ha superato ...

Estrazione VinciCasa di Martedì 20 Febbraio 2018 : Estrazione VinciCasa di martedì 20 Febbraio 2018, ecco i cinque numeri estratti nel concorso numero 51, nessun vincitore con punti 5. Estrazione VinciCasa del 20/02/2018 Combinazione Vincente 3 9 15 37 40 COMMENTO – Nel concorso numero 51 del VinciCasa nessuno centra il 5, sono 21 le vincite con punti 5, ognuno vince 262,41 €. Di seguito le quote complete […]

Estrazione SuperEnalotto di Martedì 20 Febbraio 2018 : Estrazione SuperEnalotto di martedì 20 Febbraio 2018, ecco la sestina vincente e numeri jolly e superstar, estratti nel concorso numero 22 di oggi. Estrazione SuperEnalotto di martedì 20/02/2018 Combinazione Vincente Jolly SS 17 25 52 55 67 75 90 57 La prossima Estrazione sarà effettuata giovedì 22 Febbraio 2018 COMMENTO – Il 13 massimo ritardatario del SuperEnalotto non si vede e […]

Estrazione 10eLotto di Martedì 20 Febbraio 2018 : Estrazione 10eLotto, ecco i 20 numeri vincenti estratti martedì 20 Febbraio 2018, legati al gioco del Lotto. Estrazione 10eLotto di martedì 20/02/2018 Combinazione Vincente 3 5 6 11 16 18 21 28 30 32 33 39 42 49 50 65 69 83 84 90 Numero Oro 5 Doppio Oro 5 – 49 Vai all’Estrazione Lotto del 20 Febbraio 2018 COMMEMTO […]

Estrazione Lotto di Martedì 20 Febbraio 2018 : Estrazione Lotto di martedì martedì 20 Febbraio 2018, concorso numero 21, ecco i cinque numeri estratti per ogni singola ruota. Estrazione Lotto di martedì 20/02/2018 NAZIONALE 34 14 36 61 60 BARI 5 49 84 24 22 CAGLIARI 3 6 54 19 70 FIRENZE 83 90 51 67 14 GENOVA 18 32 81 77 11 MILANO 11 21 24 63 27 […]

Estrazioni del Lotto di oggi Martedì 20 febbraio. Superenalotto - jackpot oltre 100 milioni : Estrazione del Lotto e del SuperenaLotto di oggi, martedì 20 febbraio 2018. Dalle 20 in diretta su Leggo i numeri vincenti, la combinazione del 10eLotto e le quote. jackpot stellare che...

“#cartabianca” vs “diMartedì” – Temi ed ospiti del 20 febbraio 2018 – Camilleri dalla Berlinguer : Nuova annata, nuovo ‘duello‘. Lo scorso martedì, in televisione, si è rinnovata la ‘battaglia‘ tra i due talk del martedì sera, diMartedì e #cartabianca. Anche la scorsa settimana, diMartedì ha vinto l’annoso duello e con un discreto vantaggio: 6,3% vs 2,9%. Floris quindi continua a prevalere su Berlinguer. Quest’ultima, dal canto suo, può pregiarsi di un ottimo riscontro per l’appuntamento quotidiano ...