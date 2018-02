Marco Boni Ci si interroga sulla scomparsa del 16enne di Riva del Garda | arrivano

Virginia Raggi e la spiaggia a Ponte Marconi : "Abbiamo già fatto la bonifica. Ora è un'area libera - pulita e decorosa" : Una spiaggia, campi sportivi e percorsi interni sulle sponde del Tevere in prossimità di Ponte Marconi consentiranno ai romani di riappropriarsi del fiume. È questo il progetto presentato oggi in una conferenza stampa in Campidoglio dalla sindaca Virginia Raggi e che sara' pronto per la prossima estate. "Il Tevere è il fiume che attraverso Roma, ma purtroppo non rappresenta una parte viva e pulsante della città. A ...