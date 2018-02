huffingtonpost

: Manifestazioni a Roma, Milano e Palermo: si temono tensioni e scontri - HuffPostItalia : Manifestazioni a Roma, Milano e Palermo: si temono tensioni e scontri - piemarcy : RT @HuffPostItalia: Manifestazioni a Roma, Milano e Palermo: si temono tensioni e scontri - kungshou : Torino, poliziotti feriti da 'bombe' coi chiodi. Roma, allerta per 4 manifestazioni -

(Di venerdì 23 febbraio 2018) Si teme un sabato diper. Le tre città saranno infatti la sede di cortei epolitiche di diverso colore. L'attenzione per le iniziative di piazza è salita dopo gli ultimi episodi violenti: il pestaggio di un militante di Forza Nuova a("sanzionamento antifascista" secondo Radio Onda d'Urto) e l'accoltellamento di un attivista di Potere al Popolo a Perugia. Senza dimenticare gli episodi di Piacenza, dove è stato aggredito un carabiniere, e da ultimo gliin piazza a Torino tra forze dell'ordine e anarco-insurrezionalisti, scesi in strada per contestare il comizio del leader di Casapound, Simone Di Stefano. Un clima acceso quindi che il ministro dell'Interno ha provato a rasserenare: "Noi non dobbiamo consentire a nessuno di turbare la tranquillità del processo decisionale dei cittadini". Riferendosi ...