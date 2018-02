Maltempo | tavolo tecnico in Campidoglio per coordinamento su allerta meteo

Sos agrumi - falcidiati da Maltempo - siccità e virus Tristeza : convocato un Tavolo nazionale : E’ crisi per il settore agrumicolo. Lo afferma, in una nota, la Cia-Agricoltori italiani nel chiedere che il ministro delle Politiche agricole, alimentare e forestali Maurizio Martina “vada subito in Sicilia a cercare di risolvere la questione che coinvolge il territorio orientale, in particolare la Piana di Catania tra il versante siracusano e le propaggini degli Erei, colpita duramente da avversita’ atmosferiche, ...