Maltempo | neve tra Lazio e Abruzzo | fiocchi anche sulla A24 

Maltempo Roma - il Sindaco Raggi allerta gli uffici : “Pronti in caso di neve” : La Sindaca di Roma Virginia, a quanto si apprende, ha allertato tutti gli uffici competenti – dalla Protezione civile, alla Polizia Locale di Roma Capitale fino al Simu, Atac, Ama, Acea e dipartimento Scuola – perche’ predispongano le misure da mettere in campo in caso di neve sulla Citta’ Eterna. Roma e’ dotata di un piano operativo per affrontare un’eventuale emergenza neve. Raggi, infatti, lo scorso ...

E’ arrivato il Maltempo sull’Italia - freddo e prima neve a bassa quota | Guarda le foto : E’ arrivato il maltempo sull’Italia, freddo e prima neve a bassa quota | Guarda le foto Il gelo siberiano nelle prossime ore incalzerà sull’Italia ma la sua presenza già si fa sentire. Bologna e Modena imbiancate Continua a leggere L'articolo E’ arrivato il maltempo sull’Italia, freddo e prima neve a bassa quota | Guarda le foto sembra essere il primo su NewsGo.

Burian - allerta meteo/ Maltempo e gelo siberiano da Nord a Sud : bora a Trieste - neve a bassa quota : L'Italia nella morsa del Burian: è questa la previsione dei meteorologi sulla corrente d'aria gelida proveniente dalla Russia, domenica 25 febbraio l'apice(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 18:59:00 GMT)

Maltempo : attivati i piani neve e gelo di Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia : In seguito al bollettino diramato dalla Protezione Civile, che segnala un peggioramento delle condizioni meteorologiche con precipitazioni nevose e abbassamento delle temperature su gran parte dell’Italia, le società del Gruppo FS Italiane, Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia, hanno attivato i ”piani neve e gelo”. Al momento, è confermata la piena disponibilità di tutte le linee ferroviarie.I servizi commerciali potranno ...

Maltempo - torna la neve sul Mugello : codice arancione fino a venerdì sera : torna la neve sul Mugello. L’allerta meteo di oggi ha interessato i passi appenninici dell’Alto Mugello, localmente anche con fenomeni di forte intensità, in particolare sui versanti emiliano-romagnoli. Il personale della Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze è all’opera per garantire la percorribilità delle strade di competenza. Dal consigliere delegato alla Protezione civile, Angelo Bassi, l’invito a ...

Maltempo - arriva il freddo siberiano : neve anche in pianura : Il Burian, il gelido vento che proviene dalle steppe russe e che si prepara a colpire l'Italia, ha già iniziato a sortire i suoi effetti. Alcune città sono state colpite dal Maltempo e da fitte ...

Maltempo Piemonte : allerta gialla per neve nel Cuneese : allerta gialla per neve nel Cuneese a causa di una perturbazione che sta portando condizioni di cielo molto nuvoloso anche sul Piemonte, con precipitazioni deboli diffuse, moderate sul settore sudoccidentale, in intensificazione nella mattinata di sabato con picchi forti sulle Alpi meridionali ed occidentali. In particolare, rileva Arpa, la quota neve sarà su valori bassi, generalmente sui 200-300 m sul basso Piemonte e sui 400-500 m a nord del ...

Maltempo : neve in provincia di Pesaro Urbino : Passi aperti, scuole regolari e nessun incidente grave a causa della neve. Che comunque copre buona parte del territorio appenninico della provincia di Pesaro Urbino. Il servizio viabilità della provincia sta lavorando con 103 mezzi sgombraneve e 64 per l’antighiaccio appartenenti a ditte private. Attualmente si registra una coltre nevosa di circa 30 cm oltre i 400 metri d’altezza. “La situazione viene costantemente monitorata ...

Maltempo Sardegna : scuole chiuse nel Nuorese per neve : scuole chiuse per neve a Ollolai, paese del Nuorese a 960 metri di altitudine. Lo ha deciso il sindaco Efisio Arbau, con un’ordinanza, dopo aver visto all’alba che in paese c’erano già 10 centimetri di neve. “E’ stata una chiusura precauzionale – ha detto all’ANSA il primo cittadino – per evitare qualsiasi tipo di problema visto che ha continuato a nevicare per tutta la mattina. Più tardi ...

Maltempo Bologna - neve in arrivo : salta il concerto di Max-Nek-Renga : Il Maltempo in Emilia Romagna costringe ad annullare l’appuntamento di domani sera all’Unipol Arena di Bologna per il concerto di Max Pezzali-Francesco Renga-Nek prevista nell’ambito del tour del trio di artisti. Nella giornata di domani, infatti, sono previste abbondanti nevicate che impedirebbero il normale svolgimento del concerto. L’appuntamento con i fan è spostato al 18 aprile, i biglietti precedentemente acquistati ...

Maltempo : neve e pioggia sull’Italia - da domenica vento e gelo siberiano. Ecco cos’è il Burian : Proviene dalla Siberia, e si sta muovendo a grandi passi verso l’Europa. Raggiungerà l’Italia domenica 25. È il Burian, il vento più gelido che possa sferzare il nostro Paese. Caratteristico delle steppe della pianura a ovest degli Urali, dove è spesso molto forte e accompagnato da bufere di neve congelata che azzerano quasi la visibilità. Il Bu...

Maltempo nel Frusinate : attivi spazzaneve e spargisale : Astral Infomobilità rende noto che ha ripreso a nevicare nel Frusinate. Sulla strada regionale 509 di Forca d’Acero è stato imbiancato il tratto tra il km 16 e il km 9+680. Sono attivi mezzi spazzaneve e spargisale. L'articolo Maltempo nel Frusinate: attivi spazzaneve e spargisale sembra essere il primo su Meteo Web.