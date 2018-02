Maltempo | neve e gelo in Lombardia | termometro giù fino a -15°C

Maltempo : il sindaco di Benevento insedia il Centro operativo comunale : “Da domenica sarà operativo il COC (Centro operativo comunale) e saranno allertati gli uffici comunali impegnati nell’attuazione delle misure previste per far fronte alle eventuali emergenze Maltempo. E’ quanto emerso al termine della riunione convocata dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella, in vista dell’ondata di freddo (con rischio neve e ghiaccio) che investirà anche il Sannio a partire da domenica e che, ...

Maltempo : in Veneto stato di attenzione per neve e vento in pianura : Venezia, 23 feb. (AdnKronos) - In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, come da avvisi emessi dal Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto oggi alle ore 13, che prevedono fino a lunedì venti tesi e a tratti forti da nord-est e per la giornata di dome

Maltempo - Nord Italia sotto la neve - spiagge imbiancate in Veneto - passi alpini chiusi in Piemonte : Potrebbe essere un'ondata di gelo dalla portata storica quella che investirà la prossima settimana l'Europa e anche l'Italia, paragonabile a quella del febbraio 2012 o del gennaio 1985. A causa dello ...

Maltempo Firenze : neve in Alto Mugello - Mugello e Val di Sieve [GALLERY] : 1/6 ...

Maltempo sull'Italia - neve in Emilia e sul Centro Italia : Il Maltempo arriva sull'Italia. Per oggi al Nord nubi diffuse e fenomeni sparsi, in intensificazione in serata su Nordovest e Lombardia. neve a tratti in pianura su Nordovest ed Emilia. Temperature ...

Allarme Maltempo - temperature glaciali e neve in tutta Italia : "Confermata l'ondata di gelo di notevole intensità che colpirà l'Europa dalla Siberia a partire dal prossimo weekend, sotto i gelidi venti di Buran". Lo sottolinea il meteorologo di 3bmeteo Edoardo Ferrara che spiega: "Si tratta di un evento davvero eccezionale per durata, estensione ed intensità, come non si vedeva da anni e che farà sicuramente parlare di sé. Il Dipartimento della protezione Civile ha ...

Maltempo Lazio : nevica sulla Forca d’Acero - spazzaneve e spargisale in azione : sulla strada regionale 509 di Forca d’Acero sta nevicando dal km 15+000 al km 9+680. Sul tratto interessato sono attivi mezzi spazzaneve e spargisale di Astral spa. Lo comunica Astral Infomobilità. L'articolo Maltempo Lazio: nevica sulla Forca d’Acero, spazzaneve e spargisale in azione sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - neve e freddo in Italia in attesa del gelo siberiano - : Abbondanti nevicate soprattutto in Piemonte, con 15 cm caduti a Cuneo. Imbiancata anche Torino. A partire da domenica sera il crollo delle temperature per l'ondata di gelo siberiano, con minime fino a ...

Maltempo - neve e freddo in Italia in attesa del gelo siberiano : Maltempo, neve e freddo in Italia in attesa del gelo siberiano Abbondanti nevicate soprattutto in Piemonte, con 15 cm caduti a Cuneo. Imbiancata anche Torino. A partire da domenica sera il crollo delle temperature per l'ondata di gelo siberiano, con minime fino a -8 gradi anche in pianura.

Maltempo : Coldiretti - mobilitati trattori contro neve e gelo : Roma, 23 feb. (AdnKronos) – Anche i trattori degli agricoltori della Coldiretti sono stati mobilitati come spalaneve per pulire le strade e come spandiconcime per la distribuzione del sale contro il pericolo del gelo. E’ quanto riferisce la Coldiretti in riferimento all’ondata di Maltempo che sta facendo tornare l’inverno nella Penisola con freddo e neve. I mezzi agricoli sono al lavoro, sottolinea la Coldiretti, per ...

Maltempo Piemonte : neve e frana - disagi alla viabilità nell’area del Tenda e del Colle della Maddalena : Anas rende noto che si è proceduto alla chiusura notturna del transito del Tunnel di Tenda causa neve sul versante francese: la galleria restera’ chiusa dalle 21 alle 6 fino a lunedi’ 26 febbraio. Lungo l’altro valico internazionale tra Cuneo e la Francia, al Colle della Maddalena, una frana lungo il versante francese ne ha provocato la chiusura temporanea per consentire i lavori di ripristino della sede stradale. L'articolo ...

Maltempo - arriva la neve anche in pianura : da domenica "gelo siberiano" : Venerdì di neve anche in pianura, le previsioni non lasciano spazio a dubbi per la giornata di oggi. E il freddo siberiano sta per arrivare sulla Penisola...