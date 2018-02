Maltempo Milano | “Pronti ad attivare gli interventi per la neve | Amsa e Mm allertate”

BURIAN - GELO E NEVE AL NORD/ Video frane e Maltempo : -5 a Milano - emergenza a Genova (previsioni meteo) : maltempo, arriva Buran: ondata di GELO siberiano. Previsioni meteo: a Milano NEVE e temperature sotto zero. Le ultime notizie: a Genova è emergenza senzatetto, bora record a Trieste(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 17:25:00 GMT)

Maltempo Milano - chiuso un tratto della statale 36 a Madesimo : spazzaneve al lavoro : Anas comunica che, sulla strada statale 36 “Del Lago di Como e dello Spluga”, a causa delle avverse condizioni meteo è stato chiuso, in entrambe le direzioni, il tratto compreso tra il km 140,700 e il km 147,000, in località Madesimo in provincia di Sondrio. Sul posto sono presenti il personale di Anas con i mezzi spazzaneve per ripristinare al più presto la normale circolazione. Restano sempre regolarmente raggiungibili gli impianti ...

Maltempo Milano : attivato lo scolmatore per il Seveso : “Attualmente non abbiamo emergenze segnalate dal sistema di Protezione civile regionale. Le piogge di queste ore, seppure deboli o moderate hanno provocato un leggero innalzamento del Seveso a Niguarda fino a circa 125 cm. In accordo con il sistema regionale e AIPO è stato comunque attivato lo scolmatore di Palazzolo, deviando così l’acqua che arriva da nord. La situazione per ora è in lieve calo o stazionaria. La perturbazione ...

Maltempo e freddo a Milano - Codacons : serve un piano per aiutare i senzatetto : Più calano le temperature più diventa difficile per i senzatetto: a Milano “serve un piano – scrive Codacons in una nota – che arrivi ad aiutare tutti, soprattutto le persone più in difficoltà. serve un censimento dei più bisognosi e disperati in modo da non abbandonare nessuno al gelo di questo inverno. Con la volontà comune di tutti potremmo davvero fare la differenza ed aiutare chi ne ha più bisogno. Scriveremo al Sindaco ...

Maltempo - la mia odissea ferroviaria sulla linea Genova-Milano : Oggi un viaggio di cinque ore e mezzo da Genova a Milano, dopo aver preso un locale da Principe a Arquata, poi un bus fino a Tortona e poi, dopo due ore di attesa, un regionale che si è fermato in tutte le stazioni fino a Milano Centrale. Ieri tutto il giorno a bivaccare alla stazione del capoluogo ligure dalle 7 del mattino fino alle 7 di sera per poi rinunciare e tornare chi a casa, chi in albergo. Genova per due giorni (e chissà domani) è ...

Maltempo : ghiaccio sulla linea ferroviaria - disagi sulla Torino-Milano : disagi alla circolazione ferroviaria a causa del ghiaccio: a Chivasso i treni in partenza per Milano, Torino, Novara e Aosta e hanno registrato ritardi tra i 10 e i 70 minuti. L'articolo Maltempo: ghiaccio sulla linea ferroviaria, disagi sulla Torino-Milano sembra essere il primo su Meteo Web.

