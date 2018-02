Maltempo Marche | su Pesaro e Fano 45 mm di pioggia 

Maltempo Marche : danni e disagi - esonda un torrente nel Pesarese : Il Maltempo che sta interessando gran parte dell’Italia non risparmia le Marche, dove i maggior problemi sono creati dalla pioggia. In provincia di Pesaro Urbino, è stata chiusa la strada provinciale 144 per l’esondazione del torrente Arzilla nella zona industriale di Mombaroccio. Nel pomeriggio uomini mezzi della Provincia sono intervenuti per altre frane e per piante cadute sulla strada. Frane, colate di terra e caduta alberi sono ...

Maltempo - piogge torrenziali sulle Regioni Adriatiche : picchi di 60mm tra Marche e Abruzzo : piogge torrenziali con temperature molto basse hanno interessato nel pomeriggio/sera di ieri, Mercoledì 21 Febbraio, le Regioni del medio/alto Adriatico, tra Emilia Romagna, Marche e Abruzzo con 59mm di pioggia a Martinsicuro, 50mm a Nereto, 48mm ad Ancona, 45mm a Porto Sant’Elpidio, 40mm a Montefelcino, 36mm a Grottammare, 31mm a Rimini, 28mm a Senigallia, 26mm a Jesi, Fano e Tortoreto, 20mm a Pescara, 19mm a Filottrano, 16mm a Bologna. ...

Maltempo : la Regione Marche presenta la carta di localizzazione delle valanghe : L’assessore regionale alla Protezione civile Angelo Sciapichetti ha avviato presso il centro funzionale regionale della protezione civile, in via Colle Ameno ad Ancona, i lavori dell’incontro dedicato alla prevenzione dai rischi valanghe. Sciapichetti – informa una nota – ha portato il saluto del Presidente e di tutta la Giunta regionale. Un ringraziamento dedicato a ogni componenti del sistema di protezione civile, che ...

Maltempo - forte vento sulla Marche : precauzioni nel porto di Ancona : forte Maltempo e disagi un po’ in tutte le Marche a causa delle forti raffiche di vento e in qualche caso pioggia e grandine. Nel porto di Ancona sono state adottate precauzioni per l’ingresso e l’uscita delle navi, con un maggior numero di rimorchiatori e più spazi di attracco lungo le banchine. I vigili del fuoco sono intervenuti per rami e piante pericolati cadute lungo la strada ad Ancona, Urbino, Macerata, dove il vento ha ...

Questa mattina una donna a Fermo ha perso il controllo dell'auto a causa della strada ghiacciata ed è finita nel fiume Ete Vivo: la donna è riuscita a uscire dall'abitacolo da sola ed è stata poi soccorsa dai vigili del fuoco. Sotto shock e con un principio di ipotermia, è stata trasportata in ospedale da un'ambulanza del 118.

Dopo quella di ieri che ha imbiancato Ancona, ci sono state oggi nuove grandinate lungo la costa nelle Marche e una nevicata sul valico di Colfiorito, nell'Appennino tra Umbria e Marche. Nella tarda mattinata, grandine e pioggia hanno imbiancato per qualche minuto il tratto meridionale dell'autostrada A14. Nel pomeriggio una nuova grandinata nel Fermano, che ha causato qualche problema di circolazione. Ad Ancona, invece, ci sono

Nelle Marche si registrano oggi intense nevicate a quote superiori agli 800 metri di altitudine nelle zone montane appenniniche, mentre si segnalano piogge intense e temporali a quote basse, collinari e nella vallate. nevica soprattutto nelle aree interne del Maceratese e dell'Ascolano. A Colfiorito (Macerata) il valico verso l'Umbria è transitabile con catene. Non si segnalano problemi o criticità.

Forti raffiche di vento si registrano da ore in tutto il territorio regionale delle Marche, soprattutto nelle province di Macerata e Ascoli Piceno, ed in particolare nelle aree collinari e montane interne. Non si segnalano al momento situazioni di criticità rilevanti. Nel Maceratese si segnala qualche intervento per caduta di rami ed alberi nelle proprietà private.

Si registrano nelle Marche interventi dei vigili del fuoco per allagamenti o alberi caduti, ma non vi sarebbe alcuna situazione di particolare criticità. Il vento ha spazzato con particolare intensità il Pesarese, ma nelle ultime ore si è attenuato. La situazione è sotto controllo nelle zone di Ancona, Ascoli, Macerata e Pesaro: lo confermano i vigili del fuoco.

Maltempo Marche : nella notte raffiche di vento a 100 km/h : Ondata Maltempo nelle scorse ore nelle Marche: registrate raffiche di vento fino a 100 km/h. Decine gli interventi dei vigili del fuoco per la rimozione di piante cadute sulle strade e di alcuni massi caduti sull’arteria che collega Visso a Castelsantangelo sul Nera, nel Maceratese. I vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere piante, rami e lamiere pericolanti ad Offida, Ripatransone e Acquaviva Picen. A Fermo sono stati messi in ...

Maltempo - forte vento nelle Marche : rami e alberi su strade : Forti raffiche di vento nelle Marche hanno tenuto impegnati i vigili del fuoco in numerosi interventi. Ad Arcevia (Ancona), lungo la Sp 48 per Montelago, un grosso albero si e’ abbattuto sulla sede stradale, per fortuna senza fare danni. Per rimuoverlo si e’ dovuto far ricorso ad una squadra di pompieri da Ancona con mezzi adeguati. rami, alberi e tegole pericolanti sono segnalati in tutta la provincia. A Fabriano vigili del fuoco al ...