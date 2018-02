Maltempo | la Regione Lazio | pianificazione ad hoc per le zone del sisma | “tutti i Comuni

Allerta Maltempo in Abruzzo - riunione operativa in Regione per gestione eventuali emergenze : L'Aquila - Una riunione operativa tra Regione, Prefetture, Protezione civile regionale e Province, per fare il punto sulla gestione di eventuali emergenze che dovessero verificarsi in Abruzzo a causa dell'ondata di maltempo prevista da domenica e lunedì. Nel corso dell'incontro l'attenzione si è concentrata soprattutto sulla viabilità. Le amministrazioni provinciali hanno sottolineato come i rispettivi piani ...

Maltempo : ancora allerta neve in regione Parigi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Maltempo : neve record in regione Parigi. Tour Eiffel imbiancata : Fra i 10 e i 20 centimetri di neve, in alcuni casi più dell'anno record degli ultimi decenni, il 2013, hanno bloccato quasi completamente Parigi e la regione Ile-de-France. Ieri sera, quasi 800 ...

Maltempo : la Regione Marche presenta la carta di localizzazione delle valanghe : L’assessore regionale alla Protezione civile Angelo Sciapichetti ha avviato presso il centro funzionale regionale della protezione civile, in via Colle Ameno ad Ancona, i lavori dell’incontro dedicato alla prevenzione dai rischi valanghe. Sciapichetti – informa una nota – ha portato il saluto del Presidente e di tutta la Giunta regionale. Un ringraziamento dedicato a ogni componenti del sistema di protezione civile, che ...

Allerta meteo Campania : da stasera Maltempo su tutta la Regione : La perturbazione meteorologica che sta già interessando la Regione Campania vedra’ un peggioramento a partire dalla serata odierna. Considerate le elaborazioni del Centro funzionale, la Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un nuovo avviso di criticita’ idrogeologica di colore giallo valevole sull’intero territorio regionale dalle 20 di stasera e fino alla stessa ora di domani. Si prevedono, infatti, ...

Maltempo - forte vento in Sardegna : albero centra auto al semaforo - tragedia sfiorata. Danni e feriti in tutta la Regione : tragedia sfiorata oggi pomeriggio in piazza d’Armi a Cagliari. Il forte vento di maestrale ha sradicato un pino imponente che ha centrato in pieno un’auto in transito all’altezza di un semaforo. Il conducente, un agente di polizia, e’ rimasto lievemente ferito. L’episodio e’ avvenuto poco dopo le 14.30. L’albero con tutte le fronde si e’ abbattuto sulla strada facendo crollare il semaforo e ...

Maltempo : la Regione Abruzzo consegna un mezzo spartineve al comune di Campotosto : La Regione Abruzzo, attraverso la protezione civile regionale, viene in soccorso dell’amministrazione di Campotosto (Aq) mediante assegnazione temporanea e gratuita di un mezzo spartineve (Unimog U-20 Mercedes), appena allestito con lama a vomere e spargisale. Il mezzo è stato consegnato questa mattina, presso la ‘Casa di accoglienza’ realizzata dall’Associazione Nazionale Alpini (Ana), alla presenza degli uomini del ...

Maltempo Abruzzo : la Regione consegna una turbina alla Provincia di Pescara : Il presidente della Giunta regionale Luciano D’Alfonso, nella sede della Tua, ha consegnato all’Amministrazione Provinciale di Pescara una nuova turbina da neve che sara’ impiegata nella zona montana della Val Pescara. Il presidente D’Alfonso ha annunciato anche l’acquisto di un altro mezzo sgombraneve con i contributi richiesti alla Fondazione PescarAbruzzo e alla ditta Fresia, che produce le macchine ...

Maltempo Abruzzo : la Regione consegna i primi 3 mezzi antineve : consegnati oggi i primi 3 mezzi antineve (una turbofresa e due sgombraneve corredati di lama e spargisale), acquistati dalla Regione Abruzzo con il contributo di Terna e assegnati alle amministrazioni provinciali di Chieti, Teramo e L’Aquila. Il quarto mezzo, un’altra turbofresa destinata alla Provincia di Pescara, sarà disponibile giovedì prossimo. L’investimento complessivo per l’acquisto dei mezzi è stato di un milione ...

Maltempo - Regione Lazio : allerta meteo da prime ore domani : Roma, 26 dic. (askanews) Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi un avviso di condizioni metereologiche avverse con indicazione che dalle ...

Maltempo Livorno - Rossi : “La Regione Toscana investirà 64 milioni” : “Stiamo tenendo un buon ritmo. Contiamo di investire i 64 milioni di euro che abbiamo a disposizione entro la conclusione del mio mandato, cioè entro il settembre 2018“. Lo ha detto stamani a Livorno il commissario post alluvione e presidente della Toscana Enrico Rossi, stilando nei suoi uffici al genio civile un bilancio sintetico dei primi 4 mesi di commissariamento. “Ad oggi – ha aggiunto Rossi – la Regione ci ha ...

Maltempo Liguria - la Regione : “800mila euro per danni savonese e spezzino : Ottocentomila euro per la viabilita’ comunale danneggiata dagli eventi alluvionali nel savonese e nello spezzino. Sono stati stanziati dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Difesa del Suolo, Giacomo Giampedrone. Le risorse derivano dalle accise sulla benzina del 2017. Grazie ai finanziamenti stanziati sara’ possibile intervenire in sette Comuni, sei nel savonese (Osiglia, Pallare, Bormida, Mallare, Erli, ...