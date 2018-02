Maltempo | il Comune di Anzio | “I riscaldamenti in 5 scuole saranno avviati in anticipo”

Maltempo - il Comune di Frascati : “I cittadini si dotino di catene o pneumatici termici” : “In previsione della possibilità di intense precipitazioni a carattere nevoso, che potrebbero verificarsi tra il weekend e l’inizio della prossima settimana, anche a quote basse e sul territorio dei Castelli Romani, l’Amministrazione Comunale invita tutti i cittadini a premunirsi, circolando con catene a bordo o con pneumatici termici”. Lo comunica in una nota il Comune di Frascati. “Insieme con il Gruppo Falco di ...

Maltempo Verona : il Comune aggiunge 43 posti letto nei dormitori per i senza tetto : Con i 43 posti letto aggiunti questa mattina, in vista dell’ondata di freddo prevista per i prossimi giorni, salgono a 228 le disponibilità nei dormitori della città, all’interno delle strutture di accoglienza per senzatetto. Le nuove brande, dotate di coperte, cuscini e sacchi a pelo, fornite dalla Protezione Civile di Verona e dalla Ronda della Carità, sono state consegnate nelle seguenti sedi: 10 a Il Samaritano di via ...

Maltempo - il Comune di Ladispoli : “Stazione aperta di notte per ospitare i senza tetto” : “In previsione dell’ondata di freddo eccezionale che si sta per abbattere sul centro Italia e anche sul nostro litorale, abbiamo pianificato una serie di interventi per aiutare tutte le persone senza tetto che vivono in strada e che rischierebbero la vita con l’arrivo del forte gelo”. A parlare, riferisce una nota, è il delegato alla sanità, Roberto Oertel, che ha concordato con la Croce Ross Italiana una ricognizione ...

Maltempo Napoli - il Comune : azioni ‘anti freddo’ per i senza dimora : In vista del calo delle temperature previsto per i prossimi giorni, l’Assessore al Welfare del Comune di Napoli Roberta Gaeta in una nota precisa che “Già dall’inizio dell’inverno siamo stati tempestivi nel fronteggiare l’emergenza freddo con un programma coordinato e strutturato di azioni volte a garantire la tutela delle persone in situazione di estrema fragilità. E’ da dicembre che, in assoluta continuità, ...

Maltempo - il Comune ai milanesi : “Segnalate chi vive in strada” : In vista dell’ondata di gelo prevista anche su Milano nei prossimi giorni, il Comune lancia un appello ai cittadini a segnalare con una telefonata chi vive per strada, i senzatetto anche con i loro cani e in generale le persone in difficoltà. Per far fronte all’emergenza freddo l’amministrazione ha attivato, dal 15 novembre scorso, le misure straordinarie del cosiddetto Piano Freddo: sono 2.644 i posti letto messi ogni notte a ...

Maltempo - torna il freddo : il Comune di Venezia aziona gli spargisale : Questa sera a partire dalle 20, vista la previsione di abbassamento delle temperature, entreranno in azione i mezzi spargisale: lo annuncia la Centrale operativa della Polizia Municipale e la Protezione civile del Comune di Venezia. I mezzi interverranno nei punti piu’ critici del sistema stradale comunale, come sovrappassi, sottopassi e rotatorie nonche’ nelle aree del Tronchetto e di piazzale Roma, per prevenire la possibile ...

Maltempo : la Regione Abruzzo consegna un mezzo spartineve al comune di Campotosto : La Regione Abruzzo, attraverso la protezione civile regionale, viene in soccorso dell’amministrazione di Campotosto (Aq) mediante assegnazione temporanea e gratuita di un mezzo spartineve (Unimog U-20 Mercedes), appena allestito con lama a vomere e spargisale. Il mezzo è stato consegnato questa mattina, presso la ‘Casa di accoglienza’ realizzata dall’Associazione Nazionale Alpini (Ana), alla presenza degli uomini del ...

Maltempo : il Comune di Lanciano approva il piano neve 2018 : La Giunta comunale di Lanciano ha approvato oggi il piano neve 2018 redatto dall’ufficio tecnico del settore Lavori Pubblici, diretto dal responsabile della Protezione Civile Comunale Fausto Boccabella. Oltre a 700 quintali di sale, il piano neve potra’ contare sulla disponibilita’ di 36 mezzi, di cui 4 di proprieta’ comunale e 32 di 17 ditte esterne. Si tratta di pale gommate, bobcat con lama, motopossibili, camion e ...

Maltempo Piemonte : Domodossola sporca di neve - il Comune sanziona ditte : Domodossola non è stata pulita dopo la nevicata: il Comune di ha imposto una penale di 50 mila euro alle due ditte incaricate di provvedere allo sgombero della neve. Numerosi i cittadini che in questi giorni avevano lamentato la situazione di disagio su strade e marciapiedi. Il sindaco Lucio Pizzi ha quindi convocato i titolari delle due ditte chiedendo loro “formali pubbliche scuse al’Amministrazione ed ai cittadini domesi entro le ...

Maltempo - il Comune di Trento : “Operativi da domenica pomeriggio” : Già da domenica, con la neve del primo pomeriggio, il personale reperibile del Comune di Trento si e’ attivato nei sobborghi con gli spargisale. Intorno alle 17 si sono mossi i mezzi dotati di lame, partendo dai sobborghi per poi scendere in citta’ intorno alle 23. Circa alle 3 di ieri mattina invece sono entrati in azione le cosiddette mini-pale per lo sgombero dei marciapiedi. A riferirlo e’ il Comune, in una nota. ...