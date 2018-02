Maltempo - forte gelo in arrivo ad Ancona : “Evitate spostamenti” : “In caso di neve e ghiaccio, anche perché le previsioni viste sinora danno queste informazioni, previste nella giornata di lunedì 26 e martedì 27 febbraio, fin d’ora, invitiamo fortemente i nostri concittadini a limitare al massimo e tassativamente gli spostamenti”. E’ l’appello lanciato dal sindaco di Ancona Valeria Mancinelli, al termine di una nuova riunione per un’ulteriore messa a punto del piano di ...

Allerta meteo - forte Maltempo sull’Italia : scuole chiuse in molti Comuni Sabato 24 - Lunedì 26 e Martedì 27 Febbraio [ELENCO LIVE] : Dopo un inverno mite, è adesso emergenza maltempo in tutta Italia con il Burian che fa davvero paura per la prossima settimana: da Domenica un’ondata di gelo farà piombare le temperature su valori polari sopratutto al Nord Italia. E intanto il maltempo sta facendo sul serio già in questo weekend, a causa di un ciclone Mediterraneo accompagnato da forti venti di scirocco che alimenta piogge torrenziali al Centro/Sud. Va da sé che ...

Maltempo : migliora in Friuli - ma atteso un forte peggioramento : migliora la situazione Maltempo in Friuli Venezia Giulia, ma per le prossime ore è attesa una nuova nuvolosità. Nella zona carsica, dove stanotte è caduto qualche centimetro di neve, sono possibili nuove deboli nevicate sopra i 400 metri. Leggermente diminuita anche l’intensità della Bora, con raffiche che a Trieste raggiungono i 100 chilometri orari. E, dopo i disagi alla circolazione di stamattina, dovuti alle deboli nevicate della ...

Maltempo Sicilia : forte grandinata e danni nel Ragusano : Una violenta grandinata seguita da pioggia battente sul tratto costiero del Ragusano tra Pozzallo e Maganuco-Marina di Modica, ha reso necessario l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco di Ragusa. Scantinati e garage allagati, ma anche due interventi a persone rimaste intrappolate nelle autovetture, fortunatamente risolti senza conseguenze. L’amministrazione comunale di Modica attraverso l’assessore Pietro Lorefice ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : freddo e bora forte a 130 all’ora : bora con raffiche oltre i 130 chilometri all’ora, attirata dalla depressione e dall’aria fredda in quota proveniente dal Nord-Europa, soffia da oggi e almeno fino a venerdì prossimo sul Friuli Venezia Giulia. La “punta” odierna è stata toccata a Trieste, con 131 chilometri all’ora. Secondo le previsioni meteo dell’Osmer Arpa Fvg, il vento di bora sarà sostenuto su tutta la regione, molto forte sul capoluogo ...

Allerta Meteo : e intanto sull’Italia arriva un ciclone freddo - forte Maltempo e tanta neve al Centro/Sud nelle prossime ore [MAPPE e DETTAGLI] : 1/12 Il ciclone che tra oggi e domani provocherà forte maltempo e abbondanti ...

Allerta Meteo - forte Maltempo al Sud : tanta neve sugli Appennini mentre avanza il nuovo fronte freddo da Nord/Ovest [LIVE] : Allerta Meteo – Imperversa il maltempo al Sud Italia con piogge e temporali sparsi soprattutto tra Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. Proprio la Calabria tirrenica è l’area più colpita con piogge torrenziali dal Pollino all’Aspromonte, e copiose nevicate sui rilievi in modo particolare nel versante tirrenico. Una vera e propria bufera sta colpendo Gambarie, nel reggino, dove già Sabato era caduto mezzo metro di neve e adesso ...

Previsioni Meteo : da Giovedì il Maltempo concederà una tregua - temperature in forte aumento nel weekend : Previsioni Meteo prossimi giorni, dopo piogge intense e nevicate cadute anche a bassa quota, nei prossimi giorni tornerà a farci visita il sole su tutta la penisola. 15 Febbraio – nella giornata di Giovedì avremo nuvolosità diffuse sulle regioni alpine, su Molise e parte della Calabria meridionale; prevalenza di sole sul resto della penisola. 16 Febbraio – persisteranno le nuvolosità su tutto l’arco alpino, con nuvolosità in ...

