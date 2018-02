Maltempo | Ferrovie dello Stato | attivi i “piani neve e gelo”

Maltempo Calabria - Ferrovie : “Sospesa la circolazione tra Simeri e Catanzaro lido” : Dalle 18 la circolazione ferroviaria fra Simeri e Catanzaro Lido (linea Crotone – Catanzaro) e’ sospesa per la presenza di cavi del Gestore Elettrico Nazionale caduti sulla sede ferroviaria. In corso l’intervento dei tecnici di RFI e del Gestore Elettrico Nazionale. Richiesto servizio sostitutivo con autobus fra Catanzaro Lido e Simeri. L'articolo Maltempo Calabria, Ferrovie: “Sospesa la circolazione tra Simeri e ...

Maltempo - forte vento in Puglia : pullman Ferrovie del Gargano fuori strada : Un pullman delle Ferrovie del Gargano, senza viaggiatori a bordo, e’ finito fuori strada a causa delle forti raffiche di vento. E’ accaduto oggi pomeriggio sulla provinciale “133” tra Lucera e Biccari: illeso l’autista che ha subito dato l’allarme. Sul posto gli operatori di Ferrovie del Gargano, Officine Daune e i vigili del fuoco che hanno provveduto alla rimozione del mezzo. A poca distanza stessa sorte ...

Maltempo - Toti : su ferrovie e autostrade ancora molto da fare : Genova , 12 dic. (askanews) 'Si è conclusa questa mattina l'allerta che ha flagellato la Liguria nelle ultime 36 ore, adesso passeremo alla stima dei danni, anche se come giunta regionale già domani ...

Maltempo - Ferrovie : “Situazione critica in Piemonte e Liguria” : Situazione ancora critica in alcune regioni del Nord-Ovest a causa del Maltempo e del forte gelicidio. Il traffico ferroviario e’ stato sospeso fino a domani mattina alle 6, previe verifiche di circolabilita’ da parte dei tecnici di RFI su alcune linee del Piemonte, della Liguria e sulla Pontremolese. Il traffico e’ fortemente rallentato su alcuni punti della rete ferroviaria in Emilia-Romagna e Toscana, dove – anche in ...

Maltempo - la neve crea disagi su strade e ferrovie | : La perturbazione atlantica da domenica ha raggiunto il nostro Paese portando piogge e nevicate . A creare disagi, soprattutto al Centro-Nord, è il ghiaccio. Allerta per rischio idrogeologico nel ...

Maltempo : la neve manda in tilt strade e ferrovie - gelicidio e disagi al centro/nord : Il Maltempo sta flagellando l’Italia in queste ore, ed in particolare il centro/nord. La circolazione è fortemente rallentata in Piemonte sul nodo di Torino, in direzione Genova, a causa di un guasto tra le stazioni Lingotto e Porta Nuova. Traffico sospeso sulla Torino-Savona, da San Giuseppe di Cairo, mentre le linee Genova-Milano e Genova-Torino (via Mignanego) sono sospese nel tratto tra Ronco e Arquata Scrivia. Problemi anche alla ...

Maltempo : neve - in tilt strade e ferrovie : (ANSA) - ROMA, 11 DIC - Traffico ferroviario in tilt in Piemonte e in tutto il nord ovest a causa di neve e pioggia, pericolo valanghe in Trentino, vento a 150 km orari nello spezzino e in Toscana, ...