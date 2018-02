Maltempo | domani 24 Febbraio scuole chiuse a Senigallia 

meteoweb.eu

(Di venerdì 23 febbraio 2018)24a Senigallia per il timore che l’ondata dipossa creare disagi e rischi alla popolazione. Lo ha annunciato il sindaco Maurizio Mangialardi. Chiusi anche i centri e gli asili convenzionati e i centri diurni per disabili. Il fiume Misa e’ ingrossato ma non ha raggiunto al momento livelli critici. “Si tratta di una decisione presa a titolo precauzionale per l’allerta arancione della Protezione civile regionale – spiega il sindaco -. L’obiettivo e’ evitare eventuali pericoli per l’incolumita’ dei cittadini e limitare al massimo la circolazione sulle principali strade che potrebbero essere interessate da blocchi e allagamenti. Tutto il personale della Protezione civile è allertato e sono già stati eseguiti tutti i controlli sul reticolo fluviale minore e sugli sbocchi a mare”. La Caritas ...